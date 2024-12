Blitz Udinese, il Monza cade ancora 

Monza 1

Udinese 2

Monza (3-4-2-1) : Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni (26' st Mota); Pereira (26' st Birindelli), Bianco (34' st Sensi), Bondo, Kyriakopoulos; Maldini (37' st Maric), Caprari (34' st Forson), Djuric. In panchina Pizzignacco, Mazza; Caldirola, D'Ambrosio, Postiglione, Colombo, Valoti, Martins, Ciurria. All. Nesta.

Udinese (4-3-1-2) : Sava; Ehizibue, Bijol, Giannetti, Zemura; Zarraga (1' st Kristensen), Lovric (44' st Atta), Karlstrom, Ekkelenkamp (48' st Abankwah); Thauvin (31' st Bravo), Lucca. In panchina Padelli, Piana, Palma, Kabasele, Brenner, Modesto, Pizarro. All. Runjaic.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: nel pt 5' Lucca, nel st 2' Kyriakopoulos, 25' Bijol.

Note: rec. 1'-5', angoli 10-1 per il Monza, ammoniti Caprari, Karlstrom, Bravo.

L'Udinese vince a Monza e, dopo oltre un mese e mezzo, torna al successo conquistano il non posto in classifica. A decidere la sfida dell'U-Power Stadium sono Lucca e Bijol con due reti intervallate dal momentaneo pareggio di Kyriakopoulos. Il colpo dei bianconeri mette ancora più in difficoltà la squadra di Nesta, inchiodata al penultimo posto. Il Monza resta l’unica squadra insieme al Genoa a non aver ancora vinto in casa, sorride invece Runjaić dopo un solo punto nelle ultime cinque uscite. L'Udinese sale cos’ a 20 punti mentre per il Monza la classifica inizia a farsi più buia: 10 punti, uno solo in più del Venezia fanalino di coda e 2 in meno di Como e Verona.

