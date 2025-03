Blitz sull’Aurelia, i carabinieri sulle tracce del commando 

Livorno . Procedono senza soste le ricerche dei carabinieri, anche con sorvoli di elicotteri sulla zona dotati di visori notturni, del commando di almeno nove persone secondo gli investigatori, che ha assaltato due furgoni portavalori della Battistolli sulla variante Aurelia all’altezza di San Vincenzo. Non meno di quattro milioni, il bottino portato via dentro borsoni neri dalla banda che, secondo gli inquirenti, sarebbe composta da sardi. La Procura di Livorno ha aperto un fascicolo per rapina e sta coordinando le indagini affidate ai carabinieri di Livorno coadiuvati dalla compagnia di Piombino. Dalle indagini emerge che durante l’assalto sono stati sparati almeno venti colpi anche di arma lunga sulla parte frontale di uno dei furgoni della Battistolli, il primo che apriva il convoglio, più diversi colpi in aria a scopo intimidatorio per far uscire dai mezzi le cinque guardie giurate, poi disarmate. I rapinatori hanno bloccato il convoglio che trasportava il denaro con due furgoni, risultati rubati, in un punto in cui la carreggiata ha un’unica corsia di percorrenza per dei lavori. Dopo aver fatto scendere le guardie, i banditi hanno sistemato l’esplosivo all’interno di uno dei portavalori facendo esplodere il tetto per consentire così di accedere al denaro. Poi la fuga.

