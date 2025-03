Blitz sull’Aurelia: «Come quello di Siligo» 

Portano già in Sardegna le indagini sull’assalto di venerdì ai furgoni blindati del Gruppo Battistolli sulla variante per Grosseto della Statale Aurelia. Ieri sono iniziate le prime interlocuzioni dei Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno con i colleghi di Sassari e Nuoro. I militari del Nucleo Investigativo del capoluogo toscano hanno fornito informazioni e dettagli sulla rapina che avrebbe fruttato almeno quattro milioni di euro.

Stando a indiscrezioni, sulla variante dell’Aurelia (in un restringimento della carreggiata dove erano in corso dei lavori) sarebbe entrata in azione una “batteria” composta interamente o quasi interamente da sardi. Si parla di dieci, undici persone arrivate sul posto con dei mezzi (rubati nel Senese) usati anche per bloccare i portavalori della Battistolli. Sulla matrice sarda dell’assalto non ci sono dubbi. I Carabinieri del Comando provinciale di Livorno e della Compagnia di Piombino lavorano da ieri anche sugli elementi forniti dai colleghi di Sassari e Nuoro. I rapinatori hanno operato con tecniche simili a quelle degli assalti del 2024 nell’Isola, in particolare il raid del 31 gennaio dello scorso anno sulla 131, all’altezza di Siligo. In quella occasione vennero presi di mira tre mezzi della Vigilpol e cinque guardia giurate furono ferite dai rapinatori. Come nell’assalto della località San Vincenzo sulla Aurelia, un convoglio di più portavalori venne “imbottigliato” con mezzi sulla carreggiata che impedivano la fuga in qualsiasi direzione.

Ancora Ak 47

I Carabinieri dei comandi toscani hanno confermato ai colleghi sardi l’utilizzo di armi da guerra, in particolare i Kalasnikov. Altro elemento rilevante (punto di contatto con l’assalto del giugno 2024 alla sede Mondialpol di Sassari) è la dimestichezza e la precisione nell’utilizzo di esplosivi di tipo militare. Una carica è stata posizionata nell’abitacolo di uno dei furgoni blindati della Battistolli, un quantitativo contenuto di esplosivo che ha quasi chirurgicamente “aperto” la parte superiore del portavalori. A Sassari (Caniga) i rapinatori utilizzarono una micro carica nel punto più debole di una parete esterna della sede Mondialpol. È vero che per le sue caratteristiche l’esplosivo militare può essere utilizzato da persone non particolarmente esperte, ma i banditi anche in Toscana hanno dimostrato una certa dimestichezza con il plastico. Le cariche sono state utilizzate in un’area dove erano presenti diverse persone, anche vicine ai mezzi, con modalità semi professionali.

Le parole dei banditi

I magistrati stanno acquisendo tutti i video fatti (con gli smartphone) da diverse persone durante l’assalto. Altre immagini sono state acquisite da sistemi di videosorveglianza installati nella zona. I filmati documentano le fasi del raid sulla Aurelia, che dura una manciata di minuti, e le voci dei rapinatori sono state registrate in presa diretta. Le cadenze portano in Barbagia, sul punto non ci sono dubbi. L’ipotesi degli investigatori è quella di una “batteria” chiusa e bene affiatata con elementi “trasfertisti” e un gruppo di persone che vivono in Toscana. La sensazione netta è quella di una banda già entrata in azione in passato. La novità, rispetto ad altre rapine, è la disponibilità di video con un audio di ottima qualità e riprese dettagliate dei movimenti dei rapinatori.

Porti e aeroporti

Ieri è stato trovato uno dei suv usati per la fuga dalla Aurelia. I Carabinieri di Livorno avrebbero rilevato impronte digitali su mezzi e oggetti usati dai banditi. Sono in corso accertamenti su movimenti di persone nelle ultime settimane, con la raccolta di informazioni da porti e aeroporti dell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA