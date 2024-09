Blitz “segreto” e tardivo sui boschi che muoiono 

Il blitz doveva restare segreto, come da ordini superiori. Le informazioni blindate in una comunicazione dell’ultim’ora, nemmeno 24 ore prima dell’arrivo della carovana regionale nel cuore delle foreste malate d’Ogliastra. La «diffusione delle notizie» contenute nella missiva è dichiarata esplicitamente «proibita», come se in ballo ci fossero ragioni di Stato o segreti per pochi intimi. In realtà l’oggetto della “riservata” del Palazzo, qui, a ridosso dell’appuntamento mattutino nella terra dei Tacchi, lo conoscono tutti.

Segreti & misfatti

Basta addentrarsi sull’Orientale sarda per rendersi conto di quel che sta travolgendo i boschi della costa, tra Muravera e Arzana, passando per il Sarrabus-Gerrei sino alla diga più alta del Flumendosa. Eppure, la premessa dell’invito a presentarsi alle nove al bar-ristorante del Bosco di Santa Barbara in agro di Villagrande Strisaili, è un perentorio ordine al silenzio: chiunque divulghi il contenuto dell’appuntamento, è scritto nella comunicazione, «salvo più grave illecito», espone il destinatario «alle relative conseguenze». L’oggetto è scandito in due righe del telegramma: « Fenomeno del disseccamento dei boschi - Sopralluogo congiunto interdisciplinare del 5 settembre 2024».

Carovana

Una vera e propria carovana schierata al gran completo, come se dopo mesi di allarme, dopo le inchieste pubblicate dal nostro giornale, i vertici regionali si fossero finalmente decisi a monitorare il fenomeno che sta trasformando in «marron rossastro», quel che un tempo era verde “impetuoso”, da sempre marchio cromatico di questo versante forestale dell’Isola. L’appuntamento è dell’ultim’ora, come se si volesse evitare qualche “intruso” lungo il percorso montano del sopralluogo. Una missione che probabilmente doveva restare segreta proprio per non smentire le affermazioni secondo le quali la situazione era sotto controllo e il monitoraggio in corso.

Missione

In realtà la presenza di decine di auto d’ordinanza, con le sigle più variegate, con numerosi tecnici e operatori forestali, lasciava comprendere la straordinarietà della presenza, certamente non un’ordinaria visita in un’azienda forestale demaniale della Regione. La decisione di questo “avvento” ogliastrino è tutto nella comunicazione: «il gruppo interdisciplinare in seno al tavolo fitosanitario regionale ha disposto un sopralluogo congiunto, presso i sistemi forestali dell'Ogliastra interessati dal fenomeno del disseccamento, al quale prenderanno parte Agris, Corpo Forestale di Valutazione Ambientale, l’Università di Sassari e Forestas». Quando si addentrano la prima volta nei lecceti apparentemente arsi dalla siccità non prelevano solo campioni della pianta, ma il tutto, invece, si concentra sul terreno.

Prelievi terrestri

Da prelevare c’è quel misterioso agente patogeno che sta “schiantando” le foreste di mezza Sardegna, un disastro lasciato correre impunemente, nonostante le tante avvisaglie che da anni erano apparse chiare agli studiosi sardi e non solo. Un disastro immane che, però, non può essere attribuito solo a quei funghi “emergenti” o “invasivi”, che stanno letteralmente mettendo in ginocchio l’integrità e la biodiversità degli ecosistemi forestali dell’Isola, dalle querce da sughero alla macchia mediterranea più resistente. Se da un lato l’indagato numero uno è la « Phytophthora », un nome tutto un programma, dal greco phyto (pianta) e phtho ra (distruttore), ovvero un vero e proprio devastatore seriale capace di causare epidemie gravi e danni ingenti sia da un punto di vista economico che ambientale, dall’altro c’è una negligenza acclarata nel governo delle grandi foreste dell’Isola.

Acqua, piedi & ruote

Chiunque speri nella divina pioggia per risolvere il dramma non ha ben chiaro quel che si rischia: negli studi che hanno riguardato anche la Sardegna si è accertato che « i disseccamenti interessano più frequentemente le piante delle varie specie situate lungo i corsi d’acqua e/o i sentieri ». Due fattori che avrebbero dovuto consigliare interventi ben più accorti nel governo forestale dei grandi areali boschivi dell’Isola. È evidente che tra le cause preminenti che sono state scientificamente individuate nella diffusione del “male oscuro” « ci sono il ruscellamento dell’acqua e le attività antropiche » che, secondo gli studi più avanzati « possano aver avuto un ruolo importante nella diffusione di eventuali patogeni ». Non è un caso che lo sviluppo dell’agente patogeno che sta “uccidendo” le piante si sia sviluppato lungo i versanti dei corsi d’acqua, dove sono state riscontrate le piante con le condizioni vegetative più sofferenti, manifestando disseccamenti più o meno estesi sull’apparato fogliare, con accanto piante già irreversibilmente morte. Altrettanto si registra lungo le strade interne al sistema forestale sardo, come se quell’agente patogeno avesse viaggiato non solo con l’acqua e il vento, ma anche con ruote e scarpe. Ad oggi, però, si continua a brancolare nelle foreste che muoiono, senza un piano d’azione in grado di fermare il disastro. Per adesso solo sopralluoghi, segreti e tardivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA