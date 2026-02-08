VaiOnline
Al Neri.
09 febbraio 2026 alle 00:38

blitz salvezza del cannonau jerzu 

Arborea 2

Cannonau Jerzu 3

Arborea (4-2-3-1) : Stevanato, Demuru (44’ st Corona), Cicu (20’ st Cammarota), Perilli, Angioni (40’ st Sabatel), Medaglia, Wolhein, Orro, P. Atzeni, Pibiri (44’ pt Capraro), M. Atzeni (32’ st A. Casu). In panchina Manzato, N. Serra, Cillano, M. Casu. Allenatore Battolu.

Cannonau Jerzu (4-4-1-1) : Ganadu, Erriu (12’ st Festa), Lai, F. Carta, Santoro, Caroccia, M. Serra, Nocito, Muceli (19’ st Guimares), R. Serra (32’ st Sirigu), Furcas (44’ st Vargiu). In panchina Casula, F. Serra, M. Carta, Deiana, Spano. Allenatore Muceli.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : 37’ Orro; st 6’ Serra, 11’ Capraro, 22’ Guimares, 37’ Sirigu.

Note : ammoniti Cicu, Perilli, Pibiri, Angioni, Ganadu e Sirigu. Recupero 4’ pt – 6’ st.

Arborea. Colpo esterno del Cannonau Jerzu, in rimonta, contro l’Arborea (2-3). Al 37’ Orro sblocca il risultato approfittando di un’indecisione della difesa ospite. Nella ripresa, al 6’, Roberto Serra pareggia di testa. Al 11’ è Capraro a riportare avanti l’Arborea su assist di Orro. Al 22’ pareggio della Cannonau con un rigore segnato da Guimares. Al 33’ l’undici allenato da Battolu potrebbe passare nuovamente, ma Paolo Atzeni su rigore coglie la traversa. Al 37’ il gol-partita di Sirigu.

