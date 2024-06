Blitz notturno in una pizzeria ma i ladri non trovano i soldi 

Ladri in azione nella notte in una pizzeria in viale Colombo. I malviventi hanno forzato una finestra, riuscendo a raggiungere l’interno. Sono però andati via a mani vuote, dopo aver frugato nei cassetti alla ricerca di contanti. Della vicenda si occupano ora i carabinieri della stazione cittadina e del Nucleo operativo radiomobile, che hanno effettuato un sopralluogo, avviando quindi le indagini.

È stato dunque un tentato furto, sul quale i militari stanno cercando di fare comunque piena luce: in questo contesto avrebbero già raccolto alcune testimonianze. Sotto esame anche le immagini di una telecamera che potrebbero tornare utili per lo sviluppo delle indagini.

L’episodio è accaduto durante la notte: i malviventi hanno forzato la finestra del locale, e quando sono riusciti a raggiungere l’interno hanno rovistato forse alla ricerca di soldi. Tentativo inutile: a quel punto i malviventi (ma non si esclude che ad agire sia stata una sola persona), si sono subito allontanati, forse per la paura di essere intercettati dalle forze dell’ordine.

La mattina successiva è stata presentata la denuncia ai carabinieri, che hanno subito avviato le indagini. Del ladro - o dei ladri - almeno al momento nessuna traccia. Alcuni pregiudicati sono stati accompagnati in caserma, interrogati e poi rilasciati. L’indagine va avanti nella massima discrezione.