Blitz notturno dei soliti ignoti 

Le spaccate come stato dell’essere in città. Due nuovi furti, con relativa distruzione delle vetrine, si sono aggiunti ieri notte al novero di quelli compiuti a Sassari nelle ultime settimane ai danni dei negozi. Con un salto di qualità temerario nel primo episodio, perché i ladri hanno alzato l’asticella sfondando e abbattendo il vetro della Apple in piazza Castello. Un’impresa compiuta prima delle 4 del mattino usando un’autovettura rubata e lanciata contro il vetro. Poi la razzia di diversi iphone, la marcia indietro e la fuga in un’operazione lampo che avrebbe avuto come esecutori due persone con il volto nascosto da cappuccio e cappellino in una delle aree più videosorvegliate di Sassari. Un blitz, messo in atto a 50 metri dalla caserma della Brigata Sassari, che ha svegliato il quartiere con la sirena dell’allarme e l’arrivo di polizia di Stato e scientifica sul posto.

«Siamo stanchi»

Il raid non è rimasto però isolato e l’antifurto, trascorsi poco più di dieci minuti, ha squarciato l’aria pure nella zona di Predda Niedda. Ad andare in frantumi stavolta è il vetro del Black Stone. «Ci hanno portato via la cassa - dichiara la titolare Manuela Mula - con l’incasso del fine settimana». Un’azione lampo iniziata scavalcando il cancello, frantumando l’ingresso e conclusa con il furto. «Il tutto sarà durato- aggiunge il comproprietario Nuccio Unfris- nemmeno 20 secondi». Azione da manuale che dovrebbe aver fruttato parecchio ai soliti ignoti che, secondo le descrizioni di chi ha visto le immagini delle telecamere, paiono gli stessi di piazza Castello. Così fulminei da svanire nella notte sassarese bruciando sul tempo carabinieri e vigilante che sono intervenuti pochi minuti dopo l’irruzione. E per i proprietari si tratta di un deja-vu. «Noi siamo stanchi- continua Manuela- è la terza volta che ci derubano in un anno, nonostante catene e telecamere. Cosa lavoriamo a fare se ci portano via tutto?» Ma se il bottino del Black Stone, per gli autori del gesto predatorio, dovrebbe essere di facile accessibilità, non si può dire altrettanto per quanto raccolto alla Apple, almeno sul piano teorico vista la tracciabilità dei cellulari. Intanto in città nessun esercizio commerciale si sente ormai al sicuro.

