Blitz notturno dei ladri, chiuso l’ufficio di città 

Qualcuno ha tentato di forzare le serrature durante la notte danneggiando gli infissi delll’ingresso. Per questo ieri l’ufficio di città di via Castiglione è rimasto chiuso al pubblico. I ladri hanno scassinato due cassettiere e rovinato la porta ma, secondo i carabinieri, che indagano, non avrebbero portato via nulla.

«Le autorità competenti sono già intervenute per valutare la situazione e garantire la sicurezza dei locali», informa una nota del Comune. «Gli interventi di ripristino saranno avviati quanto prima, per ridurre i disagi per la comunità.Si invitano le cittadine e i cittadini a monitorare i canali ufficiali del Comune per ulteriori aggiornamenti».

L’ufficio è un punto di riferimento per il quartiere di San Benedetto per tutti i servizi dell’anagrafe, l’autenticazione delle firme o la legalizzazione di fotografie.

