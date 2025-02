Blitz notturni, furti e scippi: allarme sicurezza 

Escalation di furti in paese, il gruppo di minoranza “Samassi riparte” solleva il problema in Consiglio comunale. «Da mesi ormai – dice il capogruppo, Giancarlo Melis – nella nostra cittadina si registrano molti furti, soprattutto di notte, prese di mira le attività commerciali, le auto in sosta e, in pieno giorno, si sono verificati scippi che hanno coinvolto donne anziane». Secondo i consiglieri «c’è la necessità di un confronto in Aula al fine di verificare se sia stato messo in campo tutto quello che è possibile fare per garantire la sicurezza dei cittadini, un deterrente potrebbe essere rimettere in funzione l’impianto di videosorveglianza».

La denuncia

«Noi – ha riferito Melis – abbiamo ritenuto doveroso affrontare il problema in questa sede perché il Comune, l’ente più vicino ai cittadini, non può far finta di non sapere che siamo di fronte a episodi che si ripetono con frequenza e che generano insicurezza e paura nella cittadinanza. Ogni giorno molti ci chiedono aiuto, anche solo per avere un confronto pubblico. E, visto che ancora la parola in Aula non ci è stata tolta, ho chiesto alla sindaca spiegazioni in merito al sistema di videosorveglianza, installato da diversi anni, ma dall’insediamento di questa Amministrazione non mai è entrato in funzione». A questo punto chi si aspettava una discussione per ridare fiducia al sostegno delle istituzioni è rimasto deluso. La sindaca, Beatrice Muscas, avrebbe risposto (il condizionale è d’obbligo perché a riferirlo è lo stesso Melis): «Il supporto video non non si può utilizzare in quanto i cartelli monitori non sono a norma di legge». Impossibili ulteriori chiarimenti: Muscas non risponde né al telefono né ai messaggi. E Melis incalza: «Quanto tempo ancora dobbiamo aspettare per un semplice cambio di pellicole? Provvedessero almeno a illuminare le strade, molte al buio per via dell’impianto obsoleto». Intanto, fa sapere del furto dell’altra notte: «Svuotati i serbatoi del gasolio dei mezzi nei cantieri della fibra ottica».

Le testimonianze

Alcuni degli ultimi furti sono stati denunciati, altri si sono limitati alla selezione. Storie diverse con un denominatore comune: intrusioni notturne per portar via pochi spiccioli dalle casse. «Il problema – racconta una delle vittime – non sono tanto le monete, quanto il danno che creano forzando la porta per entrare. E poi, la grande paura quando abbiamo sentito l’allarme suonare nel cuore della notte per correre in negozio, trovare tutto aperto e notare che mancava il registratore di cassa». Così un collega: «Hanno portato via poche monete dai distributori di bibite. La preoccupazione è trovarseli in pieno giorno di fronte, la cronaca di questo periodo va oltre al furtarello». Dalla macelleria XXVII Settembre fanno sapere: «Anche noi abbiamo avuto una visita non gradita. Il valore del furto è poca cosa, il fondo cassa. Quel che conta è la tranquillità che ti portano via». Così per il titolare della struttura Il Chiosco: Venti euro in monete, ma la porta d’ingresso rovinata. La prima volta in 15 anni di attività».

