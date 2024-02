Blitz nell’ospedale alla ricerca di ostaggi di Hamas 

Tel Aviv. Le truppe israeliane hanno fatto irruzione nell’ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia, in cerca dei «corpi degli ostaggi» rapiti da Hamas: finora senza «risultati», anche se l’esercito ha annunciato l’arresto di «decine di terroristi nella zona del nosocomio». Mentre il team di Medici Senza Frontiere che opera nella struttura ha denunciato una situazione precipitata nel “caos”, con «un numero imprecisato di morti e feriti» e il suo personale costretto ad evacuare. Da giorni i soldati del’Idf stanno martellando la città natale di Yahya Sinwar, una delle roccaforti di Hamas, e hanno accerchiato l’ospedale. Un luogo dove, come ha spiegato il portavoce militare Daniel Hagari, «in base a informazioni credibili ci possono essere i corpi» di alcuni degli ostaggi.

L’esercito ha parlato di «un’operazione limitata e precisa. Non entriamo negli ospedali senza motivo ma, come abbiamo dimostrato, Hamas usa sistematicamente queste strutture come centri del terrore. In base a valutazioni dell’intelligence e informazioni raccolte sul campo, oltre l’85% delle maggiori strutture mediche a Gaza - ha incalzato Hagari - sono state utilizzate da Hamas per operazioni terroristiche». Israele ha sostenuto che le attività mediche dell’ospedale proseguono e che «non c’è alcun obbligo per i pazienti e lo staff medico di evacuare». Ma Medici senza frontiere e lo stesso direttore del nosocomio lanciano l’allarme. Il responsabile del Nasser Nahed Abu-Teima ha raccontato alla Bbc che la situazione «è catastrofica», aggiungendo che «gli unici pazienti rimasti sono ammucchiati nei reparti e in estremo pericolo». Il dossier rapiti resta la chiave di volta di un accordo con Hamas e un possibile cessate il fuoco.

RIPRODUZIONE RISERVATA