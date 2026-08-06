Blitz nelle spiagge contro abusivi e incivili 

Blitz nelle spiagge di Castiadas da parte della polizia locale e della Guardia di Finanza di Muravera per contrastare il commercio abusivo e verificare la libera fruizione dell’arenile. Un’operazione in borghese che è scattata mercoledì alle 9 del mattino e ha portato al sequestro di merce contraffatta (soprattutto teli, occhiali e ventagli) e ad una serie di sanzioni che vanno da 167 euro sino a mille euro.

Le verifiche

Gli agenti della polizia locale di Castiadas e gli uomini delle Fiamme Gialle di Muravera hanno battuto le spiagge di Cala Sinzias, Cala Marina e Monte Turnu. Trenta gli ambulanti controllati, una decina quelli irregolari. Tra le principali infrazioni l'esercizio dell'attività di commercio su area demaniale marittima in assenza delle prescritte autorizzazioni, l'occupazione abusiva di porzioni di demanio mediante i carretti pieni di merce e l'installazione in maniera stabile (anziché temporanea) di strutture destinate all'attività di vendita.

Nel corso del blitz sono stati sorpresi anche alcuni turisti che fumavano in spiaggia. A Castiadas infatti, in seguito all’ordinanza del sindaco Eugenio Murgioni che risale al 2019, vige il divieto di fumo “per tutelare sia le spiagge che la salute”. Una sigaretta che costerà cara ai turisti: ciascuno di loro dovrà pagare una multa di 167 euro.

Linea dura

«La costante collaborazione con la Guardia di Finanza di Muravera – ha spiegato il comandante della polizia locale di Castiadas Domenico De Luce - rappresenta un elemento essenziale per incrementare l'efficacia della prevenzione e della repressione dei fenomeni di abusivismo commerciale e della contraffazione».

Per il sindaco Eugenio Murgioni con questi controlli «il litorale non potrà che essere più pulito, decoroso e organizzato. Quando senti dire che sono state messe delle sanzioni da una parte dispiace, dall’altra è corretto punire chi non rispetta le regole. Mi riferisco sia a chi si ostina a fumare in spiaggia e, magari, buttare le cicche, sia a chi continua ad esercitare un'attività di vendita senza autorizzazione con grave danno per chi invece paga le tasse». Ben vengano, insomma, i controlli «ma l’auspicio – aggiunge il primo cittadino – è che le sanzioni siano sempre meno».

Forze fresche

Nel frattempo il Comune di Castiadas ha assunto due nuovi vigili. Entreranno in servizio nei prossimi giorni: «Come previsto nel bando – conclude Murgioni – hanno un’età inferiore ai 50 anni perché, viste anche le alte temperature di queste settimane, occorrono dei fisici prestanti». Le attività di controllo lungo le spiagge proseguiranno ad agosto e settembre con servizi congiunti tra Polizia e locale e Guardia di finanza.

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