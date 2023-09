Blitz nella Valle della Luna 

Dormire nelle grotte scavate dal vento nel granito, svegliarsi circondati da un paesaggio e una natura che sa di paradiso e sentire a pochi metri di distanza il rumore del mare: un sogno per gli appassionati dell’ambiente. Un sogno che negli anni ‘70 gli hippy realizzarono scegliendo come luogo ideale la valle di Capo Testa, a Santa Teresa Gallura, area perfetta per trascorrervi interi mesi all’anno. A questo angolo di paradiso in cui il sole al tramonto regala giochi di luce suggestivi, venne dato il nome con il quale adesso è maggiormente conosciuto, la Valle della Luna.

Il degrado

Ma dal sogno di queste comunità unite dalla passione per il vivere all’aria aperta nel rispetto dell’ambiente, si è passati a un vero e proprio incubo: se nei primi anni l’impatto dell’uomo sul paesaggio granitico della valle non era evidente, recentemente il degrado e a tratti lo scempio è diventato allarmante, tanto da far insorgere più volte gli abitanti di Santa Teresa, intenzionati a porre fine al bivacco nelle aree di Capo Testa. Materassi logori, sacchetti della spazzatura, e poi ancora bombole del gas esauste, tende da campeggio rotte e abbandonate e mobili, tegami vecchi, vestiti rotti invadono ogni angolo, più o meno nascosto, tra le rocce e la macchia mediterranea. C’è chi ha occupato da tempo le grotte più grandi, costruendoci con materiali di fortuna dei rifugi attrezzati con cucine da campo. E chi, forse cercando di trasmettere ancora quello spirito hippy e naïf che aveva caratterizzato i primi anni dell’insediamento, ha dipinto le pareti con colori sgargianti e fatto “opere” simili a totem.

L’ordinanza

Ieri mattina però gli agenti della Polizia Locale, supportati dai Carabinieri di Tempio Pausania, la Guardia di Finanza e gli uomini del Corpo forestale, con un’ordinanza comunale in mano firmata dalla sindaca Nadia Matta, hanno sgomberato gli ultimi hippy rimasti. In mezzo a loro anche turisti stranieri in cerca di un’esperienza unica e tanti giovani che seguono uno stile di vita nomade e punk.

Sanzioni

Per trenta di loro, trovati a campeggiare abusivamente, sono arrivate sanzioni amministrative per trecento euro e il divieto di passare anche solo un’altra notte nell’area in cui è vietato campeggiare e che risulta essere di proprietà di una società. Da tempo i proprietari hanno firmato un accordo con l’amministrazione comunale teresina per far visitare la valle, classificata in zona Sic, mentre l’area limitrofa alla Valle della Luna è controllata e gestita da Forestas. «Ciò che manca sono i controlli più serrati e costanti da parte delle forze dell’ordine che disincentivino questi atteggiamenti deprecabili. - afferma il consigliere regione di Santa Teresa Gallura, e capogruppo della Lega in Regione, Dario Giagoni - È necessario avviare un percorso di riconoscimento di tutta l’area di Capo Testa come patrimonio naturale da parte dell’Unesco». Giagoni ha depositato ieri una mozione in consiglio regionale dove si chiede al presidente Solinas di intervenire per «porre fine a una situazione di degrado evidente non solo ai residenti, ma anche a chi visita la Valle».

RIPRODUZIONE RISERVATA