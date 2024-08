Blitz nella notte: compare una discarica di rifiuti in via Gramsci 

Un cumulo di sacchi di spazzatura abbandonati in pieno centro e i rifiuti sparpagliati sul marciapiede di via Gramsci, nel cuore della cittadina.

Questo l’ultimo gesto di vandalismo compiuto a Carbonia dove le discariche abusive proliferano nonostante gli sforzi del Comune di cercare di limitare un fenomeno che sembra finora inarrestabile. Il nuovo episodio si è verificato la notte scorsa in via Gramsci, davanti all’attività commerciale di Giuseppe Oliva, ex consigliere comunale. Qualcuno ha lasciato alcuni sacchi di immondizia sul marciapiede di fronte al negozio. Non è chiaro se la stessa persona li abbia poi aperti e ne abbia disperso il contenuto fra l’aiuola e il marciapiede o se si sia trattato dell’azione di qualcun altro. Stesso discorso per le ecografie (probabilmente si trovavano all’interno delle buste) che sono state appese ai rami di un albero lì vicino. La vicenda chiaramente ha destato scalpore e indignazione. Il servizio di nettezza urbana vive giorni di difficoltà visto che in città e in periferia l'abitudine di abbandonare i rifiuti è fenomeno sempre in voga.

RIPRODUZIONE RISERVATA