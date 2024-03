Blitz nella casa dello spaccio 

Gli appostamenti in viale Marconi hanno dato i loro frutti. I Falchi della Squadra mobile avevano raccolto delle informazioni su una probabile attività di spaccio da quelle parti e hanno osservato a distanza i movimenti in una palazzina. E quando hanno fermato un uomo appena uscito dallo stabile, ci sono state le conferme dei sospetti: aveva una bustina nascosta nelle mutante, con all’interno delle dosi di cocaina ed eroina, dieci grammi in tutto. Carlo Cecconi, 43 anni, è finito così in manette. Ma l’operazione è proseguita con la perquisizione nell’appartamento ritenuto la base dello spaccio. E a casa di Carlo Mura, 34 anni, c’era il grosso delle sostanze: più di un chilo di hascisc, 160 grammi di eroina, altrettanti di marijuana, cinque di cocaina. Anche lui è stato arrestato come disposto dal pm di turno, Nicola Giua Marassi.

La convalida

I due sono stati interrogati dal gip Giorgio Altieri. Gli arresti sono stati convalidati. Per Mura, assistito dall’avvocato Marco Lisu, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere: il grosso della droga era nella sua disponibilità e ha dei precedenti. Cecconi, difeso da Antonio Serra, è invece tornato in libertà.

La soffiata

Scoperta dunque una piccola centrale dello spaccio con un appartamento, secondo la ricostruzione degli investigatori coordinati dal dirigente Emanuele Fattori, utilizzato come punto d’appoggio per la vendita diretta ai clienti. I poliziotti sono arrivati al palazzo di viale Marconi grazie ad alcune informazioni raccolte durante una serie di servizi antidroga. Informazioni da verificare accuratamente. E i controlli hanno dato quasi subito delle conferme. Sono stati visti arrivare nell’edificio molti giovani, soprattutto negli orari serali. E non è stato difficile individuare l’appartamento in cui si recavano le persone.

Gli acquisti

I Falchi hanno così deciso di intervenire per identificare, e controllare, uno degli uomini che frequentava maggiormente l’abitazione. Cecconi, secondo le accuse, era in possesso di oltre undici grammi tra eroina e cocaina. La droga era suddivisa in dosi e pronta per essere rivenuta. Probabilmente il 43enne stava per fare una consegna, rifornendo alcune persone che si erano rivolte a lui per acquistare la sostanza stupefacente. Il blitz nell’appartamento, con il fermo di Mura, ha poi permesso di sequestrare il carico più importante: quasi un chilo e mezzo di droga. In particolare un etto e mezzo di eroina, oltre a marijuana, pochi grammi di cocaina e soprattutto hascisc. Il 34enne è in carcere, mentre il più grande è tornato in libertà in attesa degli sviluppi del procedimento.

