Blitz nella casa dello spaccio: due in cella 

Sono serviti alcuni giorni di appostamento per avere la conferma ai sospetti: in un’abitazione di via Talete, al Cep, qualcuno portava avanti un’attività di spaccio di eroina, cocaina e delle due sostanze mischiate per realizzare lo speedball. Alla fine i Falchi della Squadra Mobile sono intervenuti quando una donna, dalla casa, ha lanciato un involucro al compagno. I poliziotti hanno così fermato prima Francesco Belfiori (32 anni), poi Denise Mameli (31) che cercava di allontanarsi nel parco pubblico. Gli agenti hanno recuperato un pacchetto con diverse dosi di droga, poi un altro con dentro 14 grammi di cocaina.

La perquisizione è proseguita nell’appartamento, protetto da un sistema di telecamere per controllore balconi e le zone attorno alla casa. Inoltre era presente un videocitofono. Nell’abitazione come emerso dai controlli dei Falchi, c’erano elettrodomestici di valore, bagno con cabina doccia a idromassaggio e negli armadi abbigliamento di marca. Sequestrati in tutto 17 grammi di cocaina, 2 di eroina, uno di speedball e 2.200 euro. Ieri (dopo una notte ai domiciliari come disposto dal pm Danilo Tronci) nel processo per direttissima i due, assistiti dagli avvocati Riccardo Floris e Angelo Schirru, hanno ottenuto i termini a difesa: Belfiori attenderà la prossima udienza (il 15 maggio) ai domiciliari, la compagna con l’obbligo di firma. (m. v.)

