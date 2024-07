Blitz nel ristorante: allarme sicurezza a Sant’Avendrace 

Ha buttato giù la porta d’ingresso del Bel Mangiare di viale Sant’Avendrace, portando via soldi e qualche bottiglia di vino e prodotti alimentari. Ma probabilmente il ladro entrato in azione nella notte tra mercoledì e ieri si è reso responsabile anche di due incursioni in auto parcheggiate nello stesso quartiere e di un assalto fallito a un altro locale. Ora sono in corso le indagini da parte della Polizia: all’alba sono intervenuti gli agenti delle volanti e poi c’è stato il sopralluogo della Scientifica.

Le telecamere

«Purtroppo questa zona sembra essere abbandonata da anni», commenta sconsolato Nicola Mancosu, titolare del Ben Mangiare, “ristorante-bottega” dove poter mangiare e acquistare prodotti alimentari tipici. «In questi cinque anni da quando abbiamo aperto abbiamo subito altri due tentativi di furto. Non erano riusciti a entrare. Questa volta un individuo ce l’ha fatta. Ha buttato giù la porta d’ingresso con una violenza incredibile. Ha portato via i soldi che c’erano nella cassa e probabilmente qualche prodotto e bottiglie di vino. Dobbiamo completare l’inventario e poi ufficializzare tutto nella denuncia alla Polizia». Gli agenti sono arrivati quando è stato segnalato il furto, poco prima delle cinque. «Abbiamo il sistema di videosorveglianza: forniremo i filmati ai poliziotti nella speranza che il ladro venga riconosciuto». I danni sono stati ingenti: ieri mattina presto gli operai erano già al lavoro per sistemare la porta d’ingresso del locale, rimasto regolarmente aperto: «Siamo riusciti comunque a effettuare i servizi che avevamo in programma», evidenzia Mancosu. Che aggiunge: «Purtroppo da troppi anni Sant’Avendrace sembra essere abbandonata. Speriamo che ci possa essere un po’ più di attenzione per questo rione».

La paura

E durante la notte ci sono state anche due auto danneggiate per tentativi di furto e un blitz, fallito, in un altro locale con il lancio di pietre per cercare di buttare giù la vetrata. A Sant’Avendrace cresce la preoccupazione. Tantissime le proteste sui social sul «degrado del quartiere» e «l’assenza delle istituzioni». E c’è chi propone di formare un comitato per portare i tanti problemi del rione all’attenzione della politica. (m. v.)

