Blitz nel quartiere: sequestri di droga e decine di multe 

Le auto di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza si piazzano davanti ai palazzoni di Sant’Elia dall’alba. Ha inizio l’operazione “Alto impatto” programmata in uno degli ultimi comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza, in Prefettura. Agenti e militari svolgono perquisizioni e controlli, vengono fermate numerose auto ed effettuate verifiche in locali e attività commerciali. Impegnati circa cento operatori delle forze dell’ordine, con la collaborazione della Polizia Locale cagliaritana.

Alla fine dei controlli sono state identificate 487 persone, 363 le verifiche sui veicoli (11 quelli sequestrati). Durante le operazioni sono state recuperate anche numerose dosi di droga, in un pacco. Diversi etti di sostanza stupefacente non riconducibile a nessuno. Dieci gli esercizi ispezionati: alla fine sono state emesse alcune sanzioni amministrative.

«L’obiettivo», evidenzia il prefetto Giuseppe Castaldo, «è quello di dare un maggior senso di sicurezza ai cittadini. Si vuol dare un segno della presenza e della vicinanza dello Stato al territorio. Nei giorni scorsi era stato svolto un servizio simile nella zona della stazione ferroviaria, di piazza del Carmine, piazza Matteotti e alla Marina. E altre operazioni verranno eseguite nelle prossime settimane in altre aree». (m. v.)

