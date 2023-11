Blitz nel quartier generale di Hamas  

Tel Aviv. Le truppe israeliane hanno fatto irruzione per la prima volta nel quartier generale militare di Hamas vicino all’ospedale di Shifa a Gaza City. Un’altra testimonianza della battaglia furiosa che si sta combattendo nella Striscia e dell’assedio con cui l’esercito sta stringendo i miliziani di Hamas nel centro dell’enclave. Mentre la Jihad islamica palestinese ha diffuso un video con due ostaggi israeliani - una donna anziana e un bambino - annunciando di volerli liberare per ragioni umanitarie. La morsa dell’esercito su Gaza è testimoniata anche dalla presa di un’importante roccaforte di Hamas a Jabalya, nel nord della Striscia, dopo 10 ore di combattimenti nel campo profughi che avrebbero causato 30 morti, secondo il bilancio fornito dall’agenzia palestinese Wafa.

Quartier generale

Nella battaglia per il quartier generale militare di Hamas - Israele ha sempre sostenuto che sotto il vicino ospedale Shifa si cela il comando centrale della fazione palestinese - l’esercito ha invece fatto sapere di aver ucciso «50 terroristi». In quel luogo, ha aggiunto, sono stati «preparati gli operativi per l’attacco omicida del 7 ottobre» e sono stati trovati documenti dell’intelligence militare, imbocchi di tunnel, officine per missili anti tank e postazioni di lancio. Una struttura dove hanno sede gangli di potere strategici per Hamas: dall’intelligence alla difesa, ma anche «gli uffici di governo dell’organizzazione terroristica, compreso il ministero dell’Interno». Durante le operazioni per il controllo della parte nord della Striscia l’esercito ha poi annunciato di aver scoperto nel quartiere di Sheikh Radwan, nord di Gaza City, un sito di produzione e stoccaggio di armi e droni in un edificio residenziale, accanto alla camera di bambini.

Il video

Il video diffuso dalla Jihad islamica - dopo quello pubblicato nei giorni scorsi da Hamas - è la prima testimonianza del fatto che la fazione abbia in mano degli ostaggi. Nelle due clip compaiono Hanna Katzir, di 77 anni, sulla sedia a rotelle, e Yagil Yaacov, di 13, rapiti nel kibbutz di Nir Oz il 7 ottobre e trascinati a Gaza. Per Yaacov in Israele c’era stato un appello poiché il ragazzino soffre di un’allergia alle arachidi potenzialmente letale. Intanto, davanti alla casa del premier a Gerusalemme ieri sera hanno manifestato decine di persone, tra cui familiari di ostaggi, che hanno tentato di entrare nell’edificio.

