Blitz nel market della droga 

Hanno pedinato un uomo conosciuto perché consumatore di sostanze stupefacenti. Hanno visto che raggiungeva l’ingresso di una palazzina in via Seruci, decidendo così di fare irruzione, sospettando che ci fosse un’attività di spaccio. Così gli agenti della Squadra Mobile hanno sequestrato, nella casa trasformata in un piccolo market della droga, 45 dosi di cocaina pronte per la vendita e nove grammi di eroina. Nell’appartamento c’era Simona Tedde, 41 anni: i poliziotti della sezione criminalità diffusa l’hanno così arrestata.

In Tribunale

Ha trascorso la notte ai domiciliari per poi presentarsi in Tribunale per il processo per direttissima. Assistita dalle legali Anna Maria Busia e Roberta Cannas, la donna ha ottenuto i termini a difesa. Prossima udienza fissata per il 12 settembre. La 41enne è così tornata in libertà con l’obbligo di firma.

Le indagini

L’operazione della Squadra Mobile, sotto il coordinamento del dirigente Fabrizio Mustaro, è scattata al termine di alcuni giorni di appostamenti e controlli nella zona sotto il colle di San Michele. Qui ci sono alcune zone utilizzate dai tossicodipendenti per consumare le sostanze stupefacenti. E spesso sono accanto a palazzine e abitazioni, ma anche a scuole come accade tra via Cinquini e via Serbariu. Così gli agenti hanno seguito i movimenti di alcuni consumatori per risalire alla provenienza della droga, cocaina ed eroina in particolare. Uno di questi è stato visto bussare con insistenza alla porta d’ingresso di una casa in via Seruci.

Il kit

Così gli investigatori si sono avvicinati riuscendo a entrare dell’abitazione. All’interno della casa c’era Simona Tedde. Oltre alle dosi di cocaina e ai nove grammi di eroina sono stati sequestrati 900 euro, un bilancino di precisione, e tutto il materiale per il confezionamento delle sostanze. La 41enne è stata accusata di spaccio. Ma le indagini della Polizia vanno avanti per capire se avesse dei complici nella gestione della piccola piazza della droga e la provenienza di cocaina ed eroina. Non diminuiscono inoltre le segnalazioni di consumatori di sostanze stupefacenti nelle aree tristemente conosciute proprio per essere punto di ritrovo di tossicodipendenti. (m. v.)

