Blitz nel circolo dello spaccio: un arresto 

I poliziotti in borghese si sono piazzati nella zona, attendendo che i clienti uscissero da quello che sospettavano essere un locale per la vendita di cibi e bevande utilizzato anche come market della droga. Sono stati così fermati e perquisiti alcuni giovani: avevano addosso delle dosi appena acquistate nel circolo, realizzato nelle case comunali, a Mulinu Becciu, e protetto dalle telecamere per controllare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. Per gli investigatori della Squadra Mobile, una conferma utile per effettuare il blitz. Una volta all’interno hanno trovato quello che, secondo le accuse, avrebbe gestito l’attività illegale: Cristian Camba, 43 anni, è stato così arrestato. Sono state recuperate altre dosi di cocaina e hascisc. Su disposizione del pm di turno, l’uomo è stato accompagnato in carcere a Uta.

Il silenzio

Nell’interrogatorio di garanzia, Camba, assistito dall’avvocato Marco Lisu, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere per decidere la strategia difensiva da seguire e fornire la sua versione su quanto accaduto. Il gip, dopo la convalida dell’arresto, ha confermato la custodia cautelare in carcere. Nell’operazione degli agenti della sezione criminalità organizzata della Squadra Mobile è scattato anche il sequestro preventivo del locale.

I movimenti

L’operazione, coordinata dal dirigente Emanuele Fattori, è iniziata con la verifica di alcune informazioni raccolte dai poliziotti. Sotto osservazione un piccolo caseggiato realizzato sotto dei palazzi comunali. Qui, come emerso dagli accertamenti svolti dai poliziotti, c’era un quotidiano viavai di persone. E appena alcuni clienti uscivano e si allontanavano dal locale, scattava il controllo: e c’è chi aveva delle dosi di cocaina e hascisc appena comprate. Queste persone sono state segnalate alla Prefettura come consumatori. Poi gli agenti sono entrati nel piccolo circolo – ritenuto del tutto abusivo per l’assenza di documentazioni e autorizzazioni – eludendo il sistema di videosorveglianze e identificando il presunto responsabile dell’attività.

L’incasso

Sono stati recuperati altri pochi grammi delle sostanze stupefacenti e il materiale per il confezionamento delle dosi. Sequestrati anche 630 euro ritenuti, dagli investigatori, il guadagno dell’attività illegale. Camba è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini vanno avanti grazie a quanto recuperato durante il blitz nel locale finito ora sotto sequestro.

