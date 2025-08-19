Blitz nel centro diurno per anziani e disabili: rubati soldi e telefonini  

Blitz e furto con scasso nel centro diurno semi-residenziale e socio-educativo “Controvento” di via Pio IX ad Assemini. Al rientro dalle brevi ferie estive, gli operatori della cooperativa sociale avrebbero dovuto accogliere, come di consueto, un gruppo di anziani e persone diversamente abili. Invece, al loro arrivo in struttura, ma si sono trovati davanti la maggior parte delle stanze messe a soqquadro.

«Un individuo è entrato all’interno dei locali sfondando una finestra a vasistas», ha raccontato William Salis, presidente della cooperativa: «Ha poi divelto una porta interna chiusa a chiave, scardinato i cassetti di sicurezza e rovistato negli armadi, portando via denaro, due telefinini cellulari e due carte di debito che abbiamo provveduto tempestivamente a disattivare». Oltre ai danni materiali, ciò che disturba maggiormente Salis è il gesto: «Perché prendere di mira un centro il cui obiettivo è quello di aiutare persone in difficoltà a potenziare le abilità residue, mantenere le autonomie e migliorare la loro qualità di vita?».

Gli assistiti, arrivati la mattina presto, hanno visto con i loro occhi la loro “seconda casa” nel caos: «Erano scossi – prosegue Salis – , ma i nostri operatori li hanno rassicurati e hanno colto l’occasione per spiegare loro che la vita è fatta anche di gesti sbagliati». Le telecamere hanno ripreso il malfattore a volto scoperto e i video sono ora al vaglio delle forze dell’ordine. (sa. sa.)

