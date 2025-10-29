Blitz nel campo rom dopo i furti 

Dopo i furti di queste settimane, è arrivata quasi immediata la risposta mirata delle forze dell’ordine: gran parte della refurtiva di colpi in abitazioni e non solo, è stata recuperata due sere fa dalla Polizia in uno dei campi rom alla periferia di Carbonia.

I controlli

Il blitz è scattato di pomeriggio nell’accampamento rom di Sirai, prossimo alla distributore di benzina, con uno spiegamento di forze che ha visto coinvolti gli agenti del Commissariato di Carbonia, i colleghi di Iglesias, coadiuvati da unità cinofile della Guardia di Finanza. Le perquisizioni hanno riguardato diverse abitazioni dell’insediamento ma ad un certo punto l’attenzione delle forze dell’ordine è stata attirata da un alloggio in cui sono caduti i sospetti per la presenza di oggetti di dubbia provenienza. È così che in un armadietto sono saltati fuori una trentina di oggetti prevalentemente in oro: una quindicina di anelli, diverse collane, braccialetti. I residenti non hanno saputo giustificare il possesso di tutti questi gioielli e quindi si procederà per ricettazione. Una volta portati in Commissariato e facendo riscontro con recenti denunce e segnalazioni, infatti, è emerso che alcuni dei monili e preziosi erano frutto di furti in appartamento messi a segno nel territorio. Il sospetto inoltre è che alcuni possano essere ricollegabili a furti compiuti anche al di fuori del territorio del Sulcis Iglesiente.

I blitz

Nelle ultime settimane sia ai Commissariati di Polizia che presso le caserme dei carabinieri sono giunte quanto meno segnalazioni di colpi nelle chiese, in appartamenti e all’interno di auto. Fra gli obiettivi presi di mira, anche la chiesa del rione di Rosmarino e quelle di Terresoli e Villaperuccio. Di recente a Carbonia sono stati “visitati” anche alcuni esercizi commerciali e la Polizia è in attesa che i titolari formalizzino le denunce. Intanto però il bottino ritrovato nella località Sirai non è di poco conto. Come valore, ammonta a svariate migliaia di euro. È per questo che in seguito all’operazione di due giorni fa della Polizia, le forze dell’ordine lanciano un appello affinché le vittime dei furti vengano a riconoscere (è consigliabile esibire una fotografia dei monili) i gioielli ritrovati. Non sono da escludere ulteriori operazioni, non esclusivamente legate al recupero di refurtiva, nei prossimi giorni.

