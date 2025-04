Blitz nei mercati: sequestri e sanzioni 

Hanno verificato i prodotti pescati e la documentazione dei prodotti ittici messi in vendita, accertato l’attrezzatura utilizzata per l’attività di pesca e il rispetto delle specie protette, ricostruito la tracciabilità di quanto esposto nei mercati. L’operazione, ribattezzata Omega, della Direzione Marittima di Cagliari, scattata alcune settimane fa e terminata ieri mattina con i controlli nel mercato ittico cagliaritano, si è conclusa con 100 controlli, l’accertamento di 19 illeciti amministrativi per 25.600 euro di sanzioni, nove sequestri per un totale di 104 chili di prodotto ittico e quattro attrezzi da pesca.

I servizi hanno riguardato l’intera giurisdizione comprendente le Capitanerie di porto di Cagliari e Oristano e gli uffici circondariali di Arbatax, Bosa, Carloforte, Portoscuso e Sant’Antioco. La maggior parte delle sanzioni è conseguita alla mancanza di tracciabilità del prodotto presente in ristoranti etnici o rivendite di pesce. Nel mercato ittico di Cagliari sono scattate tre sanzioni: due per commercializzazione di prodotto privo dei requisiti di tracciabilità e una per aver immesso sul mercato gambero rosso e viola non registrato. Sequestrati soltanto ieri mattina circa 80 chili di prodotto ittico. (m. v.)

