Blitz nei locali della movida: in un pub tre lavoratori in nero 

Ristoranti, bar e locali della movida al centro dei controlli dei carabinieri del Nas e del Nucleo per la tutela del lavoro: numerose attività della Marina e di Stampace sono state verificate e in un caso sono scattate la sospensione della licenza e una maxi sanzione. In un pub infatti, come emerso durante il servizio dei militari, si producevano pizze senza avere l’autorizzazione dell’autorità sanitaria e su otto lavoratori impegnati, tre erano in nero. Le irregolarità hanno portato allo stop dell’attività e a un verbale da 13.300 euro.

I carabinieri del Nas e del Nil, in collaborazione con i colleghi delle stazione di Stampace e Pirri, hanno effettuato i controlli nel fine settimana. Al centro del servizio le attività del centro storico, alcune tra le più frequentate dai giovani durante la movida. I militari sono entrati in bar, ristoranti e pub. L’aspetto principale è stato quello della regolarità: sono risultati tutti in ordine – tranne il pub sanzionato – sia dal punto di vista del rispetto delle norme igieniche, sia nella regolarità della documentazione. Le verifiche, effettuate alla Marina e a Stampace, non sono passate inosservate. Non ci sono stati particolari problemi e anche nel locale, in pieno centro, dove sono state riscontrate le uniche irregolarità, il servizio dei carabinieri si è svolto senza difficoltà. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA