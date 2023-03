Blitz nei cantieri, stop a 5 imprese 

L’operazione è scattata nell’ultima settimana con una serie di perquisizioni finalizzate al controllo delle imprese impegnate in attività edilizie e al contrasto del lavoro sommerso, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma, d'intesa con l'Ispettorato nazionale del lavoro. Come si legge in una nota dell’Arma, i militari hanno proceduto al controllo di otto cantieri edili «conseguendo rilevanti risultati». Sono quindici le aziende complessivamente finite al centro dei controlli. Sette le persone denunciate alla Procura della Repubblica di Cagliari per violazioni relative alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Mobilitati i carabinieri del Nucleo dell’ispettorato del lavoro di Cagliari che hanno agito in collaborazione con le stazioni dell'Arma competenti per territorio. Controlli molto discreti che hanno in particolare interessato Quartu, il litorale di Flumini ma anche Maracalagonis e diverse centri della provincia del Sud Sardegna e della Città metropolitana. Sarebbero stati controllati anche cantieri impegnati nella realizzazione di lavori pubblici. E anche in alcuni di questi sarebbero emerse irregolarità.

Blitz dei carabinieri in cantieri edili e aziende private che operano a Quartu, nell’hinterland e nel litorale. Pesante il bilancio: cinque le attività sospese per presunte gravi inadempienze. Sono scattate anche sette denunce e salate multe legate soprattutto al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, sulla salute e sul lavoro in nero.

Il maxi blitz

Lavoro nero

Durante questo tour fra cantieri e imprese, sono stati identificati 30 lavoratori di cui sei sono risultati in nero, senza alcuna assicurazione. Sono state sospese cinque attività imprenditoriali di cui due per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tre per l'impiego di manodopera in nero in misura superiore al 10 per cento della forza lavoro della singola impresa controllata.

Le sanzioni

Durante l’operazione, sono state anche contestate sanzioni amministrative per 25.600 euro e irrogate ammende penali per ulteriori 17.550 euro. Ovviamente sono possibili i ricorsi che, probabilmente, non mancheranno. Le aree maggiormente battute dalle forze dell’ordine, fa sapere l’Arma nel suo comunicato, sono state quelle dei Comuni di Quartu e Maracalagonis: le imprese operanti in questo territorio sono risultate provenienti da diverse località della Sardegna.

In merito non si hanno ulteriori indiscrezioni. Anzi sull’operazione viene mantenuto un comprensibile riserbo: blitz che nell’hinterland sarebbero stati effettuati a più riprese negli ultimi mesi. Molti cantieri controllati sono invece risultati in regola con gli obblighi di legge sia per la sicurezza, che per la regolarità delle assunzioni.

