Blitz incendiario: nove mezzi distrutti 

Le fiamme sono divampate quando da poco erano passate le 2 e mezza di notte, nel piazzale di una grossa azienda che noleggia automezzi professionali, piattaforme elevatrici su camion e altre attrezzature da lavoro. Nel giro di pochi minuti, poi, il fuoco aveva già avvolto i primi veicoli in sosta: alla fine si sono registrati nove camioncini con autolevatori distrutti. Ma poteva andare peggio se non fossero intervenuti i Vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per spegnere il rogo, così evitare che si propagasse all’intera azienda. La prima ipotesi degli investigatori della Polizia è che l’incendio possa essere di natura dolosa: si ipotizza una vendetta o un dispetto, ma per ora le bocche restano cucite.

Le indagini

Nel cuore della notte nella zona artigianale del capoluogo sono arrivate anche le pattuglie della Squadra Volante della Questura che hanno iniziato le indagini. Nessun testimone avrebbe assistito alle prime fasi del rogo, ma si cercano le telecamere della zona per capire se siano stati ripresi dei movimenti sospetti. Nel frattempo gli ingegneri dei Vigili del fuoco stanno ultimando i sopralluoghi per la loro relazione che consentirà agli agenti di avere l’ufficialità sull’origine dell’incendio.

L’intervento d’urgenza

La chiamata alla centrale operativa della caserma dei pompieri di viale Marconi è arrivata verso le 2.30 della notte tra sabato e domenica, quando qualcuno ha notato il bagliore delle fiamme stagliarsi alte nella notte. Nel giro di qualche minuto e già varie squadre di Vigili del fuoco erano dirette verso viale Monastir, con autocisterne e attrezzature adatte a contenere il calore delle fiamme.

Due ore di lavoro

I soccorritori sono stati impegnati per circa due ore per spegnere il rogo, poi sono rimasti nell’azienda per mettere in sicurezza l’area. La missione principale dei pompieri era quella di limitare i danni ed evitare che anche altri mezzi presenti nel piazzale venissero raggiunti dalle fiamme e, soprattutto, al grande capannone adiacente. Alla fine, però, nove camioncini con piattaforme elevatrici sono stati irrimediabilmente danneggiati dal calore. Per fortuna nessuno è rimasto ferito

La conta dei danni

Già ieri mattina è iniziata la conta dei danni che potrebbero essere molto elevati, visto il costo di ogni singolo mezzo da lavoro. Manca la certezza sul fatto che si sia trattato di un raid incendiario, ma la convinzione degli investigatori – almeno sino a ieri pomeriggio – era che le fiamme non fossero accidentali. Le indagini sono già iniziate, ma perché si possa aprire un fascicolo in Procura è necessario che la relazione dei Vigili del fuoco accerti il dolo.

