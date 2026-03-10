VaiOnline
Ussana.
11 marzo 2026 alle 00:20

Blitz incendiario in via Roma 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Siamo sconvolti e increduli. Ci siamo temporaneamente trasferiti a casa di mia madre, mio figlio è terrorizzato e si sveglia di soprassalto. Io non me la sento ancora di rientrare a casa, non mi sento per nulla sicura». È ancora scossa Francesca Littera, che nella notte tra domenica e lunedì ha visto andare a fuoco la sua auto, quella del compagno insieme ad altre due parcheggiate in via Roma a Ussana, proprio davanti alla loro abitazione.

Intorno alle 23 il compagno della giovane, mentre portava fuori il cane, ha notato un uomo incappucciato con una tanica vicina alle auto. Quando si è avvicinato per capire cosa stesse facendo, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco: in pochi secondi le fiamme hanno avvolto le quattro vetture, tra cui la Kia Picanto della ragazza e la Dacia del compagno, per poi fuggire. Quella di Littera è stata l’ultima auto a prendere fuoco. «Stavo andando a letto quando ho sentito le grida. Sono uscita subito e abbiamo cercato di spegnere le fiamme. In pochi istanti hanno preso fuoco gli pneumatici, sono esplosi i finestrini e la batteria ha generato una sorta di fuoco d’artificio. Quando abbiamo capito che non c’era più nulla da fare, con mio figlio di 3 anni in braccio ho detto al mio compagno di scappare e abbiamo chiamato Vigili», prosegue la 29enne, educatrice.

Il rogo ha danneggiato anche il giardino dell’abitazione: bruciata la pianta fronte alla casa, parte della recinzione, i faretti dell’ingresso e il campanello. Per poco le fiamme non hanno raggiunto lo scaldabagno esterno e le bombole presenti nel cortile. «Provo una grande rabbia, perché ho perso l’auto che avrei terminato di pagare il prossimo anno. Sia io sia il mio compagno facciamo i turni e lavoriamo fuori Ussana. Sicuramente ci aiuterà la nostra famiglia, ma non possiamo permetterci di stare senza macchina a lungo. È stato uno shock vedere andare in fumo i sacrifici di anni e anni di lavoro», spiega la ragazza. Di fronte all’abitazione sono presenti le telecamere comunali, al momento però spente. La speranza dei proprietari delle auto è che qualcuno abbia visto qualcosa o che telecamere private o dashcam possano aver ripreso la scena. «Io spero che qualche telecamera abbia ripreso qualcosa, almeno una parte della strada, e che possa aiutarci a risalire all’autore di questo gesto. Qualsiasi informazione può esserci utile» chiude la donna. (y. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Guerra e bollette, l’Isola paga il prezzo più salato

Stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde In nessun’altra regione si spende così tanto 
Luca Mascia
Il conflitto

Meloni oggi in Aula «Difendere Hormuz»

Asse con Starmer e Merz per tutelare le navi Mattarella: non torniamo alla tirannide cesarista 
Il sussidio

Ok al Reddito di studio E in Consiglio nasce il “diritto alla felicità”

Votata all’unanimità la legge sul Rest, il sostegno per chi vuole tornare a scuola 