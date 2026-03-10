Blitz incendiario in via Roma 

«Siamo sconvolti e increduli. Ci siamo temporaneamente trasferiti a casa di mia madre, mio figlio è terrorizzato e si sveglia di soprassalto. Io non me la sento ancora di rientrare a casa, non mi sento per nulla sicura». È ancora scossa Francesca Littera, che nella notte tra domenica e lunedì ha visto andare a fuoco la sua auto, quella del compagno insieme ad altre due parcheggiate in via Roma a Ussana, proprio davanti alla loro abitazione.

Intorno alle 23 il compagno della giovane, mentre portava fuori il cane, ha notato un uomo incappucciato con una tanica vicina alle auto. Quando si è avvicinato per capire cosa stesse facendo, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco: in pochi secondi le fiamme hanno avvolto le quattro vetture, tra cui la Kia Picanto della ragazza e la Dacia del compagno, per poi fuggire. Quella di Littera è stata l’ultima auto a prendere fuoco. «Stavo andando a letto quando ho sentito le grida. Sono uscita subito e abbiamo cercato di spegnere le fiamme. In pochi istanti hanno preso fuoco gli pneumatici, sono esplosi i finestrini e la batteria ha generato una sorta di fuoco d’artificio. Quando abbiamo capito che non c’era più nulla da fare, con mio figlio di 3 anni in braccio ho detto al mio compagno di scappare e abbiamo chiamato Vigili», prosegue la 29enne, educatrice.

Il rogo ha danneggiato anche il giardino dell’abitazione: bruciata la pianta fronte alla casa, parte della recinzione, i faretti dell’ingresso e il campanello. Per poco le fiamme non hanno raggiunto lo scaldabagno esterno e le bombole presenti nel cortile. «Provo una grande rabbia, perché ho perso l’auto che avrei terminato di pagare il prossimo anno. Sia io sia il mio compagno facciamo i turni e lavoriamo fuori Ussana. Sicuramente ci aiuterà la nostra famiglia, ma non possiamo permetterci di stare senza macchina a lungo. È stato uno shock vedere andare in fumo i sacrifici di anni e anni di lavoro», spiega la ragazza. Di fronte all’abitazione sono presenti le telecamere comunali, al momento però spente. La speranza dei proprietari delle auto è che qualcuno abbia visto qualcosa o che telecamere private o dashcam possano aver ripreso la scena. «Io spero che qualche telecamera abbia ripreso qualcosa, almeno una parte della strada, e che possa aiutarci a risalire all’autore di questo gesto. Qualsiasi informazione può esserci utile» chiude la donna. (y. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA