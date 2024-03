Blitz incendiario in un cantiere, distrutti due escavatori 

Blitz incendiario, nella tarda serata di mercoledì, dentro un cantiere comunale di Pattada. I malviventi, si parla di almeno tre persone, sono entrate in azione vicino alle chiesa campestre di San Gavino, a pochi chilometri dal centro abitato. Di fatto, stando alle indagini affidate ai Carabinieri, il raid è stato portato a compimento mentre nella zona infuriava un violento temporale. Sono stati presi di mira due escavatori che erano stati lasciati nell’area di lavoro. I mezzi meccanici appartengono a una impresa di Pattada che collabora stabilmente con l’amministrazione comunale del paese del Goceano. Quando sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Ozieri, hanno potuto fare ben poco. Le fiamme sono state appiccate intorno alle 20.30, probabilmente utilizzando della benzina come innesco, mentre pioveva a dirotto, e nonostante la pioggia il fuoco ha distrutto gli escavatori (posizionati uno a una certa distanza dall’altro).

L’incendio ha danneggiato in modo irreparabile le due macchine. Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri della Compagnia di Ozieri e il personale della Compagnia dei Barracelli di Pattada. Le indagini sono iniziate immediatamente con accertamenti dei militari nella campagna intorno al cantiere comunale. Gli escavatori erano poco lontano dalla chiesetta di San Gavino, ma nella zona non ci sono sistemi di videosorveglianza attivi. I Carabinieri hanno avviato le attività disposte dalla Procura della Repubblica di Sassari. Sono state sentite delle persone che vivono nella zona, ma non ci sono testimoni oculari. D’altra parte l’incendio è stato appiccato quando vicino alla chiesa non c’era anima viva. Una situazione favorevole per i responsabili dell’atto intimidatorio. I Carabinieri stanno lavorando per individuare innanzitutto l’obiettivo dei malviventi, gli escavatori sono di proprietà di una impresa di Pattada.

