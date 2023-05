Blitz incendiario contro un negozio 

Fallito attentato incendiario nella notte tra lunedì e ieri in un negozio della centralissima via Porcu, la strada dello shopping. Un episodio inquietante che solo per un caso non ha avuto conseguenze disastrose.

Attorno all’una qualcuno ha versato sulla serranda del liquido infiammabile: il fuoco è divampato con forza spegnendosi però qualche minuto dopo. Il gradino di ingresso è rimasto annerito col vetro della vetrina esterna danneggiato nella parte bassa. Il fuoco si è spento senza propagarsi all’interno del negozio, che nella mattinata ha aperto regolarmente ai clienti.

Indagini difficili

Della vicenda si occupano ora gli agenti del Commissariato di Quartu che starebbero esaminando anche le immagini di una telecamera. Già interrogate diverse persone. L’obiettivo è quello di dare subito un volto e un nome all’autore (o agli autori) del gesto. Un atto vandalico? Sembra improbabile. Le indagini vanno comunque avanti senza escludere alcuna ipotesi. Importante sarà la testimonianza del titolare dell’attività, al quale sarà chiesto se aveva ricevuto in passato qualche avvertimento.

Il raid

Nel mirino il negozio di abbigliamento Vanity Glamour Boutique, di proprietà di un imprenditore non quartese (pare campano), nelle vicinanze del Palazzo municipale. Gli attentatori sono entrati in azione quando hanno avuto la certezza che nessuno li avrebbe visti, con in mano una tanica di benzina e l’accendino. Il liquido è stato versato sulla saracinesca dell'ingresso. Poi la scintilla che ha scatenato l’incendio. Per fortuna le fiamme si sono spente quasi subito. Resta il gesto assurdo e molto grave.

Interrogatori

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Quartu che dopo un accurato sopralluogo, si sono mossi con la speranze di poter individuare qualche testimone che potrebbe tornare utile nell’economia delle indagini. Gli inquirenti, per tutta la giornata, hanno mantenuto uno stretto riserbo. Nella mattinata sarebbero stati interrogati alcuni giovani, poi rilasciati. Sarebbe stata effettuata anche una perquisizione. È probabile comunque che gli investigatori stiano seguendo una pista precisa che potrebbe presto consentire di far luce sull’accaduto e soprattutto sul movente.

Telecamere decisive?

Tra l’altro nelle mani della polizia sono già finiti i filmati delle telecamere della zona che pare abbiano filmato sia l’arrivo dell’attentatore che la fuga immediata. L’uomo potrebbero essere arrivato in auto insieme a un complice, allontanandosi immediatamente forse perché convinto che il fuoco avrebbe creato più danni. Un’azione dimostrativa, un avvertimento, o un atto vandalico? Ipotesi e nulla più. La verità potrebbe emergere a conclusione delle indagini: gli agenti del Commissariato hanno già inviato un primo rapporto alla Procura di Cagliari.

Un episodio comunque inquietante, consumato tra l’altro nel cuore del centro storico in una città dove, a quell’ora, operavano con diversi controlli sia la polizia che i carabinieri del Nucleo radiomobile di via Milano.

