Blitz in un ovile alla ricerca di droga, pastore arrestato 

Un pastore nigeriano di 35enne, John Godstime, residente nella località Pitz’e Pranu sulla statale 387, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Selargius con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata in collaborazione dello Squadrone eliportato cacciatori di Abbasanta e rientra in un più ampio servizio coordinato della Compagnia di Quartu Sant’Elena, finalizzato al monitoraggio degli ovili e al contrasto del traffico di droga e materiale esplodente nelle aree rurali.

L’attenzione dei militari si è concentrata sull’ovile dell’uomo a seguito di una serie di informazioni raccolte sul territorio e di riscontri investigativi che indicavano la possibile presenza di sostanze stupefacenti. Dopo brevi appostamenti, giovedì notte è scattato il blitz con i Carabinieri che hanno fatto irruzione nel fondo agricolo procedendo alla perquisizione.

All’interno della struttura, i militari hanno rinvenuto 60 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 200 euro in contanti, possibili ricavi dell’attività di spaccio. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza con rito direttissimo. Le indagini vanno avanti per risalire alla provenienza della droga e agli eventuali complici dell’indagato.

