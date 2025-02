Blitz in un market, il rapinatore fugge col bottino 

Paura in via IV Novembre a Sassari. Ieri sera, intorno alle 19.30, una persona è entrata nel supermercato Sidis, in fondo alla strada del quartiere San Giuseppe. L'uomo, travisato da una cuffietta e uno scaldacollo, ha puntato una pistola contro la cassiera intimandole di consegnargli l'incasso. «Pensavo che fosse uno scherzo – riferisce la dipendente – lui era tranquillissimo». Ma è bastata una frazione di secondo per capire che le intenzioni erano invece molto serie. Presi i soldi il rapinatore ha imboccato l'uscita. «Si è girato dicendo "Chi mi segue è morto" e poi è fuggito».

Il blitz

Secondo una prima ricostruzione il malvivente potrebbe abbaia portato via circa 400 euro. «Solo l'incasso della serata – riferisce il titolare Roberto Cuccuru – negli anni abbiamo imparato a tutelarci». In quel momento si trovavano nell'esercizio commerciale un paio di clienti e un'altra dipendente. Che ammette: «Non mi sono accorta di niente, io stavo facendo l'inventario». Sul posto sono subito arrivati gli agenti della squadra volante, hanno compiuto i primi accertamenti visionando anche le immagini delle telecamere. Subito dopo è giunta la Scientifica. I poliziotti hanno rilevato le prime tracce a partire dalle possibili impronte dato che il malvivente, sembrerebbe, non indossava i guanti. Choc anche tra i residenti: «Questa è una zona dove non è mai successo nulla». «In 11 anni – commenta poi sconsolato il titolare- abbiamo subito 9 rapine nei vari punti vendita della città. In una situazione del genere è molto demotivante alzare la serranda ogni mattina».

RIPRODUZIONE RISERVATA