Blitz in spiaggia contro gli ambulanti abusivi 

Un blitz congiunto della polizia locale di Villasimius e della guardia di finanza di Muravera nelle spiagge principali del paese, quelle comprese tra Porto Giunco e Simius (passando per la zona del Timi Ama). È scattato ieri mattina nell’ambito di un’operazione mirata a riportare ordine e regolarità tra gli ambulanti che ogni giorno vendono costumi, magliette, asciugamani e occhiali, appunto, in riva al mare. Quasi tutti gli ambulanti controllati – circa venticinque - sono risultati irregolari: sia per le autorizzazioni (solo una parte ne era in possesso), sia per la tipologia di merce e le modalità con le quali esercitavano.

Il sindaco

«L’intervento – spiega il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì – mirava a riportare un po’ di ordine e decoro nelle spiagge dove troppo spesso il commercio abusivo la fa da padrone. L’operazione è stata di tipo congiunto, e per questo ringrazio sia la polizia locale che, in particolare, la guardia di finanza di Muravera che ha messo a disposizione i suoi uomini. Un intervento efficace ma non ci fermiamo qui, i controlli proseguiranno nei prossimi giorni e per tutto il mese di agosto anche in altre spiagge».

I verbali

Duecento euro la sanzione per gli ambulanti che giravano per le spiagge con carretti di grosse dimensioni (per regolamento sono concessi solo dei piccoli carretti e, tra le altre cose, non si può stare fermi in un punto oltre un certo tempo), mille euro invece per chi è stato trovato senza autorizzazione. Non solo: in quest’ultimo caso è scattato anche il sequestro della merce. Tutti le persone sanzionate sono risultate straniere: i pochi regolari invece erano italiani (più che altro venditori nel settore alimentare).

Il blitz è scattato al mattino, con otto uomini tra polizia locale (ha preso parte attiva all’operazione il vicecomandante dei vigili) e i finanzieri della tenenza di Muravera (c’era in campo direttamente il comandante). Blitz in borghese che si è svolto «in un ambiente sereno – aggiunge il primo cittadino di Villasimius – senza particolari proteste da parte degli ambulanti identificati. Erano ben consapevoli di agire in maniera irregolare».

Tolleranza zero

L’ultimo blitz congiunto tra polizia locale e guardia di finanza sulle spiagge di Villasimius era stato effettuato due anni fa. In quell’occasione furono sequestrati tre camioncini di merce (non contraffatta) e un vero e proprio accampamento logistico nella zona retrodunale che fungeva da punto di rifornimento per gran parte degli ambulanti. Inoltre furono fatti sgomberare i numerosi “bazar” direttamente sull’arenile con mega tappetti, teli da mare e merce in esposizione di ogni tipo. Adesso il nuovo giro di vite del Comunale per rendere il litorale – siamo pur sempre all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara – più decoroso e ordinato.

