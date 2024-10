Blitz in pizzeria con la mazza di ferro 

Il primo ha mandato in frantumi la vetrata di una pizzeria con una mazza in ferro, il secondo ha sferrato un calcio al vetro per completare l’opera, ma si è ferito a un piede. Così il blitz, nella notte tra giovedì e ieri, per cercare di svaligiare il locale Forza Paris, in via Corsica non è andato a buon fine: i due, temendo anche per l’arrivo delle forze dell’ordine, si sono allontanati su un furgone a mani vuote. Ma i carabinieri del nucleo radiomobile hanno impiegato poco per intercettare il mezzo, in via Milano. La perquisizione ha permesso di recuperare due passamontagna, una mazza e un piede di porco. Inoltre, grazie alle immagini delle telecamere della pizzeria, i due uomini a bordo sono stati identificati quali gli autori del colpo fallito poco prima: Alessandro Serra, cagliaritano di 44 anni, e Luca Prinzis, 47 anni di Sestu, sono così finiti in manette per tentato furto, come disposto dal pm Nicoletta Mari.

Il danno

Ieri mattina, nel processo per direttissima, il giudice Giampiero Sanna ha convalidato l’arresto, concedendo i termini a difesa: Serra (difeso dall’avvocato Riccardo Floris) attenderà la prossima udienza (l’11 ottobre per la scelta del rito) con l’obbligo di firma, avendo dei precedenti, mentre Prinzis (assistito da Andrea Flore), incensurato, è tornato in libertà. Per entrambi l’accusa è di tentato furto aggravato: non hanno portato via ma hanno creato un grosso danno all’attività commerciale, che supererebbe i cinquemila euro.

L’allarme

Il pronto intervento dei militari del radiomobile della compagnia è stato possibile grazie alla tempestiva segnalazione di un abitante della zona. Ha sentito un forte rumore, notando due persone nelle vicinanze della pizzeria e un furgone scuro. Proprio queste informazioni, compresa la marca del mezzo, hanno permesso ai carabinieri di ritrovare subito i due in via Milano. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno confermato i sospetti. Le telecamere, come ricostruito dai militari, hanno ripreso Prinzis infrangere la vetrata della pizzeria, mentre Serra ha dato un calcio, ferendosi a un piede. I due hanno agito con il passamontagna: uno se l’è però tolto, l’altro è stato riconosciuto dagli indumenti.

I disagi

La pizzeria Forza Paris ieri era regolarmente aperta. Inevitabili i disagi per il colpo fallito, soprattutto per i danni alla vetrata d’ingresso al locale.

