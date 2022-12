Blitz in Comune, sindaco indagato 

Le perquisizioni sono scattate ieri mattina, in uffici pubblici, abitazioni private e auto. La Guardia di Finanza ha dato la sveglia a Palau, ma non si può parlare di un fulmine a ciel sereno. Il blitz dei militari della Tenenza di Palau arriva alla fine di una stagione caratterizzata da forti tensioni in Consiglio comunale. Il personale delle Fiamme Gialle ha perquisito l’ufficio del sindaco Franco Manna e del dirigente comunale Nicola Russo (posizione organizzativa area Urbanistica), con il primo cittadino e Russo sono indagati la segretaria comunale Graziella Petta, il suo vice (responsabile Ufficio trasparenza e anticorruzione) Mauro Piga e il dirigente dei Lavori pubblici, Giovanni Tiveddu. Le attività di prelievo di di documenti è stata delegata alla Guardia di Finanza di Palau dalla Procura di Tempio, l’ipotesi di reato è quella di abuso d’ufficio.

Il Consorzio e la piazza

Va detto che le iscrizioni nel registro degli indagati sono anche un atto dovuto, gli investigatori non hanno ancora un quadro definito di contestazioni e ipotesi di reato. Si può dire, in estrema sintesi, che la Guardia di Finanza di Palau sta lavorando su alcune situazioni che sembrerebbero configurare dei presunti conflitti di interesse. Alcune questioni sono note perché oggetto di scontri in Consiglio comunale tra il sindaco Franco Manna e la capogruppo di minoranza, Paola Pischedda. Ad esempio, la deliberazione da parte dell’assemblea civica palaese dell’assunzione di spese di urbanizzazione per il Consorzio di Punta Sardegna. Si parla di circa 250 mila euro, il fatto è che il primo cittadino di Palau è un consorziato. Ovviamente l’illiceità dell’operazione è ancora tutta da verificare. La Procura di Tempio si occupa anche della realizzazione di una piazzetta, anche in questo caso (ipotesi tutta da dimostrare) l’opera potrebbe aver avvantaggiato una società riconducibile al sindaco. Infine, la nomina dell’ingegnere Nicola Russo sarebbe oggetto di verifiche. I finanzieri, coordinati dal capitano Carlo Lazzari e dal luogotenente Giovanni Soddu, hanno già iniziato l’esame dei materiale prelevato.

Le difese

Per ora i difensori (Sebastiano Chironi, Giancomita Ragnedda e altri) non commentano le attività in corso. Il sindaco e gli altri indagati ritengono di poter dimostrare agevolmente la correttezza del loro operato.