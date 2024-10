Blitz in banca di un rapinatore solitario 

Sul viso una mascherina chirurgica, sulla testa una parrucca, in mano un oggetto non meglio identificato (un pezzo di vetro o un coltello): un uomo è riuscito a superare la porta girevole dotata di tutti i dispositivi di sicurezza della filiale di Assemini della banca Intesa San Paolo, all’angolo tra via Cagliari e via San Cristoforo, e ha minacciato un giovane cassiere: «Dammi i soldi». Poi è fuggito attraverso la stessa porta blindata facendo perdere le sue tracce nelle stradine del centro storico di Assemini.

Rapina lampo per il più misero dei bottini: circa cento euro in monete, non c’erano banconote in quel momento nella banca. Sul posto sono arrivati poco dopo i carabinieri che attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere stanno cercando di capire chi sia l’autore del blitz.

Le indagini

I militari dell’Arma sono alla ricerca di uno sprovveduto, di un disperato disposto a tutto per pochi spiccioli. Sono stati comunque attimi di grande tensione all’interno della banca aperta ne nel punto più nevralgico e trafficato della cittadina nel quale confluiscono sette arterie stradali.

Il rapinatore ha minacciato i pochi clienti e il cassiere seduto dietro il bancone di accoglienza. Dopo aver puntato contro di loro l’arma ha prima sottratto una piccola somma di denaro corrispondente a meno di 100 euro, una parte prelevata dal portamonete e un’altra consegnatagli dal dipendente, poi è fuggito di corsa a piedi.

Nessun presente è stato ferito ma il giovane cassiere, profondamente scosso per l’accaduto e in stato di shock, è stato soccorso dal personale del 118 immediatamente sopraggiunto sul posto. Per via del forte spavento l’uomo non ha saputo dare indicazioni precise su quale fosse l’arma puntatagli contro e se il malvivente avesse in testa una parrucca o un cappuccio: «Per fortuna stiamo tutti bene - fa sapere il direttore della filiale asseminese - ma non possiamo dare nessuna ulteriore informazione».

Le ricerche

Le ricerche per rintracciare il responsabile sono proseguite per tutta la giornata di ieri con l’ausilio di diverse pattuglie e personale specializzato che hanno scandagliato la zona, senza buon esito. Oggi i tecnici i dell’Arma potranno accedere alle registrazioni delle telecamere dell'istituto bancario. La videosorveglianza cittadina, invece, non punta verso la banca. Comunque i filmati di proprietà comunale verranno visionati nei prossimi giorni: potrebbero fornire informazioni sull’eventuale presenza di un complice e dire quale direzione abbia preso il rapinatore in fuga.

