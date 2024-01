blitz genoa, Salernitana sempre più giù 

Salernitana 1

Genoa 2

Salernitana (4-3-2-1) : Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Lovato (30' st Zanoli), Bradaric (37' st Daniliuc); Maggiore, Basic (23' st Kastanos); Candreva, Martegani (37' st Legowski), Tchaouna (30' st Ikwuemesi); Simy. In panchina Fiorillo, Costil, Sambia, Botheim, Bronn, Sfait, Legowski. Allenatore D'Angelo (Filippo Inzaghi squalificato).

Genoa (3-5-1-1) : Martinez; Vogliacco (26' st Thorsby), Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Strootman (41' st Ekuban), Frendrup; Gudmundsson; Retegui. In panchina Leali, Sommariva, Ekuban, Fini, Papadopoulos, Cissè. Allenatore Gilardino.

Arbitro : Orsato di Schio.

Reti : nel pt al 2' Martegani, al 13' Retegui, nel st al 13' Gudmundsson (r).

Note : ammoniti Frendrup, Badelj, Bani.

Salerno. Il Genoa espugna l'Arechi e conquista il sesto risultato utile consecutivo. La Salernitana sbatte sui pali e paga l'ingenuità di Lovato che regala il rigore della vittoria ai liguri. Si fa così complicatissima la posizione della squadra di Filippo Inzaghi che resta ultima, a sei punti dalla zona salvezza. In avvio Martegani sblocca il punteggio raccogliendo un cross di Bradaric e spedire all'incrocio la palla del momentaneo 1-0. Il Genoa subito riordina e al 13’ raggiunge il pari: Retegui, lanciato da Badelj, spedisce la palla in rete. Nella ripresa, Lovato protagonista: prima colpisce un palo, poi commette fallo di mano in area e Gudmundsson realizza il calcio di rigore. La reazione della Salernitana porta solo a una traversa colpita da Candreva.

