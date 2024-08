Blitz Fiorentina per De Gea 

Con il Milan che stringe ancora per arrivare a Emerson Royal e la Juventus che vede sfumare Todibo, è la Fiorentina a mettere a segno un bel colpo grazie all’ingaggio di De Gea: l’esperto portiere spagnolo, ex Manchester United, ha raggiunto il Viola Park e ha incontrato il suo nuovo allenatore Raffaele Palladino. Ma il club toscano non si ferma: in arrivo ci sarebbe Richardson, centrocampista franco-marocchino di 22 anni che ha già una lunga esperienza in Ligue 2 e in Ligue 1 con il Reims. In uscita c’è sempre Nico Gonzalez, che piace alla Juve ma ha estimatori anche in Saudi League.

L’argentino andrebbe sostituito e la Fiorentina ha già puntato Gudmundsson del Genoa, che però dopo la cessione di Retegui all’Atalanta deve prima cautelarsi con un innesto in attacco. Soltanto dopo apriranno alla cessione dell’attaccante islandese sul quale c’è anche L’Inter. Il Milan ha quasi chiuso la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal: il terzino, valutato 15 milioni più bonus, dovrebbe unirsi a breve ai rossoneri che intanto hanno accolto in città Morata. La Juventus viceversa deve registrare il no del difensore Todibo, accordatosi con il West Ham e già a Londra per le visite mediche. L’obiettivo di mercato bianconero resta sempre il centrocampista olandese Koopmeiners, in rotta con l’Atalanta alla quale ha recapitato un certificato medico per saltare gli allenamenti e soprattutto per forzare la mano ed essere ceduto. Il club bergamasco però non ha intenzione di recedere dalla richiesta superiore ai 50 milioni per aprire una trattativa.

Intanto la Dea - che ha accolto Retegui - ha ceduto Hateboer al Rennes e potrebbe riabbracciare il grande ex Gosens, oggi all’Unione Berlino e obiettivo anche del Torino. I granata però avrebbero perso la pazienza e avrebbero individuato come alternativa Daniluc, 23enne centrale austriaco della Salernitana lo scorso anno in prestito al Salisburgo. La Lazio potrebbe prendere Folorunsho, il centrocampista della Nazionale oggi al Napoli, e lavorano anche sul talento azzurro Casadei, che non ha spazio al Chelsea.

Smalling lascerà la Roma: il difensore inglese è fuori dal progetto di Daniele De Rossi e il club vuole venderlo per non lasciarlo andare nel 2025 a parametro zero. Il Bologna ha aumentato a 13 milioni più bonus l’offerta al Tolosa per assicurarsi Costa del Tolosa, che però ne vuole 20. Il Verona ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante danese Tengstedt dal Benfica. Il Monza ha riaccolto Sensi, il centrocampista ex Inter arriva da svincolato. All’estero il Psg ha comprato il difensore ecuadoriano Pacho dall’Eintracht Francoforte per 40 milioni. Dani Olmo passa dal Lipsia al Barcellona per 55 milioni.

