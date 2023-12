Blitz ecologista in tutta Italia: fiumi e canali colorati di verde  

Le acque che all'improvviso diventano verdi, il colore degli ecologisti. E così da Roma a Milano, da Venezia a Torino a Bologna gli attivisti di Extinction Rebellion hanno dato vita a un blitz per denunciare «l'ennesimo fallimento politico della Cop28 e dei governi mondiali nel contrastare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa». Nessun pericolo per le acque, si sono affrettati a dire gli eco-attivisti: «la sostanza utilizzata per tingere è fluoresceina, un sale innocuo per persone, flora e fauna, usato da geologi, speleologi e anche da idraulici».

A Venezia, mentre il Canal Grande cambiava colore, alcuni ambientalisti si sono calati con corde dal ponte di Rialto esponendo la scritta “Cop28: mentre il governo parla noi appesi a un filo”.

Solo due giorni fa erano stati i giovani di Ultima Generazione a prendere di mira la Basilica di San Marco con un lancio di fango liquido misto a cioccolato. Uno degli ambientalisti ha preso il megafono e ha risposto: «Il governo italiano ha lanciato un allarme rosso contro tutti gli attivisti climatici. Ci chiamano eco vandali e sapete come reagiamo? Fregandocene e venendo qui a lanciare il vero allarme».

