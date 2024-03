Blitz di CasaPound al liceo Dettori 

“Blocco Studentesco” ricompare fuori dalle scuole superiori cagliaritane. Ieri mattina un gruppo di militanti dell’associazione studentesca italiana d'ispirazione neofascista, promossa da CasaPound, con megafono, striscioni e fumogeni si è presentato davanti al liceo classico “Dettori” per la campagna “Cuori Ribelli” e ha provato a impedire l’ingresso alle studentesse e agli studenti a scuola.

Studenti contrari

Un blitz che non è piaciuto alle giovani e ai giovani liceali, i quali, dopo aver ascoltato le motivazioni che hanno portato gli esponenti di estrema destra a manifestare, hanno deciso di entrare in aula per svolgere regolarmente le lezioni.

«Siamo arrivate a scuola intorno alle 8 e davanti all’ingresso si sono schierati i ragazzi di Blocco studentesco, che all’inizio ci hanno incitato a non entrare a scuola, dicendoci che se fossimo entrate in classe saremmo state vittime e succubi della scuola», raccontano due studentesse di 17 anni.

«Poi hanno iniziato a promuovere quelli che sono i loro ideali politici di matrice fascista. Ideali decisamente lontani dai nostri, così piuttosto infastiditi tutti dopo appena dieci minuti davanti a questo delirio siamo entrati finalmente in classe, anche se i fumogeni hanno invaso gli androni».

“Blocco Studentesco” ha, invece, spiegato le ragioni del sit-in attraverso una nota. «Con questa azione abbiamo la volontà di schierarci al di là di quelli che sono gli standard della società moderna. La stessa società che tenta di inculcare nella testa degli studenti i soliti concetti noiosi e conformi come il politicamente corretto e a creare le fondamenta di un popolo di ignoranti, conformisti, indifferenti», affermano, sottolineando di essere fuori da ogni schema, da ogni gioco di potere.

«Abbiamo dimostrato che non tutti i giovani si arrendono, che ci sono dei ragazzi che alzano la testa e che si schierano solamente per la volontà di agire. Senza bisogno di poltrone, senza finanziamenti pubblici e senza il supporto dei partiti di massa. Per questo non cadiamo nella logica dei partiti moderni, mossi solamente da interessi privati. A noi della politica istituzionale, che sia Meloni, Schlein o Todde, non ce ne frega nulla. Noi siamo diversi, siamo un’altra cosa», proseguono, dicendo che per «cambiare il sistema bisogna rimboccarsi le maniche e incominciare a lavorare. Solo con l’impegno, con la dedizione e con lo spirito si può aspirare alla rivoluzione».

Per gli studenti più giovani però è stato «molto impressionante, una manifestazione che non abbiamo gradito. È vero ci hanno esortato a essere partecipativi nella vita, ma lo hanno fatto provando a imporci i loro ideali e la loro simpatia per figure del regime».

