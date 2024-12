Blitz di Bartolazzi a sorpresa al Businco È polemica con i medici 

La tensione in maggioranza sui problemi della sanità sarda non si placa. Anzi. Per lunedì 16 la governatrice Alessandra Todde ha convocato un vertice con tutti i consiglieri nel palazzo di via Roma. All’ordine del giorno, le proposte delle forze del Campo largo per superare l’emergenza, ma anche la mozione di sfiducia dell’opposizione all’assessore Armando Bartolazzi che sarà discussa il giorno dopo a Palazzo Bacaredda, sede del Consiglio comunale di Cagliari (nell’Aula dell’Assemblea sarda sono in corso lavori di ristrutturazione ndr.).

Il blitz

La sfiducia, in teoria, potrebbe avere l’effetto di ricompattare la maggioranza su un tema così delicato. In realtà non lo sta facendo, anche per “colpa” dello stesso Bartolazzi. Che, due giorni fa, ha organizzato una visita a sorpresa all’oncologico Businco, assieme al suo entourage nell’assessorato e alla direzione sanitaria del Brotzu. Obiettivo, la verifica delle condizioni delle sale operatorie in vista della ristrutturazione. Una soluzione che porterebbe a una chiusura avversata dai medici e dagli altri operatori sanitari, e sulla quale si sono pronunciati a sfavore la presidente della commissione Sanità Carla Fundoni e il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus. Soprattutto quest’ultimo si è detto contrario all’intervento, almeno fino a quando non sarà prospettato un piano b. Oltretutto, di questo blitz nessuno era stato avvisato. Nemmeno i membri di maggioranza della commissione sanità. Questo – a pochi giorni dall’esame della mozione di sfiducia – non fa che rendere ancora più difficile una situazione già complessa.

«Inadeguato»

Anche i sindacati l’hanno presa male. «È inaccettabile che tale visita si sia svolta senza alcuna comunicazione ai lavoratori e al sindacato, impedendo di fatto un confronto significativo e lasciando aperti interrogativi su quali conclusioni siano state raggiunte», scrive in una nota il rappresentante regionale Usb Sanità Gianfranco Angioni. Le sigle, in particolare, condannano «l'inadeguatezza di una figura istituzionale (quella dell’assessore ndr.) così cruciale nella gestione di un servizio fondamentale come quello dell'Oncologico Businco: i lavori annunciati per la ristrutturazione delle sale operatorie non devono essere considerati come un semplice rifacimento; stiamo parlando della vita di pazienti oncologici, già provati da fragilità senza precedenti». Angioni ribadisce la posizione dell’Usb: «Abbiamo richiesto l'accesso agli atti relativi al progetto esecutivo e cantierabile per le nuove sale operatorie, finanziato con 9 milioni di euro dal Pnrr. È essenziale ottenere chiarezza nell'utilizzo di tali fondi. Inoltre, riteniamo che ci siano spazi alternativi da poter sfruttare all’interno del Businco durante i lavori, affinché i pazienti non siano abbandonati a un destino incerto. Questa causa non è soltanto una questione di servizio pubblico, ma rappresenta una vera e propria questione di giustizia sociale».

I rischi

Questo il clima a tre giorni dalla discussione della mozione di sfiducia a Bartolazzi. Con il sopralluogo all’Oncologico assieme alla direzione sanitaria – sostengono alcuni esponenti della maggioranza – l’assessore ha di fatto sposato la soluzione pensata dalla direzione stessa. Ora, da parte delle forze di centrosinistra non sono mancate le rassicurazioni all’assessore. La mozione sarà respinta al mittente, ha assicurato Piero Comandini durante l’ultima direzione del Pd. Ma gli ultimissimi fatti fanno vacillare le certezze. Di certo, al vertice di lunedì Alessandra Todde lavorerà per serrare i ranghi. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA