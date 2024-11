Blitz dell’Usinese, il Coghinas cade 

Coghinas 0

Usinese 1

Coghinas (4-4-2) : Perez, Garrucciu, Ligios, Virdis (17’ st Fiorentino), Val Pablo, Mateucci, Olmetto, Radovanovic, Greco (12’ st Doukar), Biasiato, Seu. In panchina Manuel Tugulu, Burrelli, Serra, Paganelli, Mancini, Franco Tugulu, Melis, F. Allenatore Paolo Congiu.

Usinese (4-4-2) : Baldazzi, Porcu (49’ st Michele Saba), Spanu, Daga, Manca, Saccu, Sanna, Chelo, Mura (17’ st Caggiari), Tedde, Domenico Saba. In panchina Canalis, Lobino, Lubrano, Mudadu, Nieddu, Sechi, Collu. Allenatore Giampiero Lobino.

Arbitro : Simone Fonnesu di Sassari.

Rete : st al 7’ Chelo.

Note : ammoniti Olmetto, Val Pablo, Ligios, Carrucciu, Baldazzi, Tedde, Chelo.

S. Maria Coghinas. Nonostante una superiorità di gioco e di occasioni per il Coghinas, è una Usinese cinica a fare sua la partita.

Al 20’ Seu tira ma la palla esce di poco. Al 30’ Radovanovic viene atterrato in area, il pubblico e il Coghinas protestano ma l’arbitro sorvola. Al 35’ Virdis pennella un traversone per Mateucci che viene atterrato in area: stavolta il direttore di gara concede la massima punizione, lo stesso Mateucci tira forte ma centrale e Baldazzi intercetta. Al 45’ brivido per i padroni di casa: cross di Tedde per Chelo che deposita in rete, ma l’assistente di linea segnala il fuorigioco e l’arbitro annulla. Nella ripresa al 7’ Chelo con una rasoiata batte Perez. Il Coghinas macina gioco ma la difesa dell’Usinese regge. Al 35’ Radovanovic segna ma l’arbitro annulla. Al 40’ e al 45’ pali di Mateucci e di Ligios.

