blitz dell’ischia a sassari Latte dolce, playout vicini 

Latte Dolce 0

Ischia 1

Latte Dolce (4-2-3-1) : Carboni, Pireddu (81’ Marcangeli), Aru, Cabeccia, Russu, Piga, Salaris (66’ Marras), Olivera (57’ Scognamillo), Grassi, Saba (81’ Johnson), Muscas (57’Canu). In panchina Patacchiola, Serra, Kaio. Allenatore Giorico.

Ischia (4-3-3) : Vivace, Pastore, Trofa, Baldassi (73’ Talamo), Florio, Montuori, Montanino (68’ Maiorano), Bisogno, Mattera, Quirino, Di Meglio (73’ Spunticcia). In panchina Buono, Chiariello, De Francesco, Verde, Longo. Allenatore Corino.

Arbitro : Faye di Brescia.

Rete : 72’ Di Meglio.

Note : espulsi Aru al 93’ e l’allenatore Giorico; ammoniti Cabeccia, Muscas, Vivace, Montuori, Di Meglio.

Sassari. Si interrompe dopo 5 risultati utili la striscia positiva del Latte Dolce, costretto ad arrendersi all’Ischia, formazione ben costruita dal diesse Mario Lubrano, un lavoro che ha portato gli uomini di Corino al quinto posto in classifica.

Il primo pericolo della gara è firmato dagli ospiti con Baldassi in contropiede ma è provvidenziale la deviazione in angolo della difesa dei padroni di casa. Tre minuti dopo ancora Ischia in avanti ma Quirino manda alto sopra la traversa. L’azione anticipa altri due pericoli con Mattera e Di Meglio.

Si fa vedere anche il Latte Dolce in una prima frazione di gara che vede al tiro Salaris e Saba, occasioni seguite da quella di Trofa che fa raccogliere applausi alla gran parata di Carboni.

Nella ripresa ancora un pericolo per Carboni sul gran tiro di Quirino, poi al 72’ ecco capitolare il Latte Dolce: Di Meglio è lesto in area a trovare il passaggio di Montuori e con freddezza battere Carboni per il gol che si rivelerà decisivo per l’Ischia, lanciatissimo verso la zona playoff. Nel finale espulsi Aru e il tecnico dei sassaresi Giorico per proteste.

