Blitz dell’Atletico Bono, ora la vetta è più vicina 

Lanteri 1

Atletico Bono 2

Lanteri (4-4-2) : G. Nieddu, Piu, Ruiu, Caroccia, T. Nieddu, Zichi (19’ st Di Santoro), D’Andrea, Mura, Baca, Cubeddu (38’ st Sanna), Spano. In panchina Ruzzu, Deana, Dessena, Gallisai, Soddu, Fois. Allenatore Mura.

Atletico Bono (4-4-2) : Pedelacq, Allub, Matassa, Spanu (11’ st Zenga, 25’ st Piu), Guglielmone, Pireddu, Monserrat, Fofana (11’ st Rossi), Molozzu (23’ st Gavim), Virdis, Vera (38’ st Tanda). In panchina Lessi, Usai, Perez, Marongiu. Allenatore Altarozzi.

Arbitro : Rosati di Olbia

Reti : pt 23’ Vera; st 19’ Molozzu, 30’ Caroccia.

Note : ammoniti Spano, T. Nieddu, Molozzu, Fofana, Zenga, Virdis.

Sassari. L’Atletico Bono sul campo della Lanteri conquista tre punti importantissimi che le consentono di rimanere agganciata alla zona play-off.

Ospiti in vantaggio al 23’ grazie a una conclusione di Vera Rubio che non lascia scampo a Nieddu. I padroni di casa creano qualche occasione ma non riescono a trovare la rete del pari. I sassaresi continuano a premere anche nella ripresa ma sono gli uomini di mister Altarozzi a trovare il raddoppio siglato da Molozzu. La Lanteri non molla e alla mezz’ora trova la rete del definitivo 1-2 con Caroccia.

