Blitz dell’Atalanta a casa della Lazio Tribune semivuote 

Lazio 0

Atalanta 2

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (1' st Patric), Provstgaard, Tavares; Taylor (34' st Cancellieri), Cataldi (22' st Rovella), Dele-Bashiru; Isaksen (43' st Dia), Maldini, Noslin (22' st Ratkov). In panchina Furlanetto, Pellegrini, Hysaj, Farcomeni, Belahyane, Przyborek. All. Sarri.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini (1' st Kossounou), Djimsiti, Ahanor (25' pt Kolasinac); Zappacosta (38' st Bellanova), De Roon, Ederson, Zalewski (25' st Sulemana); Samardzic (1' st Raspadori), Bernasconi; Kristovic. In panchina Sportiello, Rossi, Kolasinac, Hien, Bakker, Musah, Pasalic, Scamacca. All. Palladino.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Reti: nel pt 41' rig. Ederson, nel st 15' Zalewski.

Note: rec. 3'-5'. Angoli: 5-4 per la Lazio. Ammoniti: Scalvini, Ahanor, Bernasconi, Taylor, Djimsiti. Spettatori: 5 mila circa.

Lo scontro per l'Europa sorride all'Atalanta, capace di espugnare l'Olimpico con le reti di Ederson su rigore e di Zalewski. Supera il Como in classifica e rende vana ogni speranza della Lazio di una rimonta europea. In un Olimpico ancora una volta deserto a causa della protesta del tifo laziale nei confronti della società, l'Atalanta ha subito l'occasione per portarsi avanti: Krstovic colpisce a botta sicura, ma a sostituirsi al portiere laziale ci pensa Provstgaard che di testa devia sopra la traversa. La svolta del match, però, arriva in chiusura di primo tempo quando Zappacosta crossa e Cataldi, in scivolata, devia in angolo. Secondo Sacchi il tocco è con il braccio, la revisione VAR dà ragione all'arbitro, dal dischetto Ederson spiazza Provedel.

La ripresa

Neanche il tempo di rimettersi in campo che il VAR interviene ancora: la Lazio chiede il rigore per un tocco di mano di Zappacosta, ma dopo una lunga revisione l'arbitro fischia un fuorigioco di Tavares. E arriva il raddoppio degli ospiti: destro a giro di Zalewski da fuori che castiga la Lazio e manda in estasi l'Atalanta. I biancocelesti avrebbero anche il tempo per rimetterla in piedi, ma al triplice fischio festeggia l'Atalanta che supera il Como in classifica e si porta al sesto posto.

RIPRODUZIONE RISERVATA