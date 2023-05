Blitz della Torres Calasetta è fuori 

Calasetta 53

Torres 74

Il Veliero Calasetta : D. Zucca, Barreiro 19, Pipiciello 6, Corsentino, S. Zucca 7, Werlich 11, Porricino ne, L. Vigo 8, Jodkevicius 2, D. Vigo. Allenatore Magiera

Sef Torres : Dore 14, Martis, Biolchini 1, Pintus ne, Basoli 6, Spano 12, M. Piredda, Raffo ne, Desole 11, Pisano 18, Cabras 3, Palazzi 9. Allenatore Zucca

Parziali : 9-27; 23-40; 40-54



Ribaltone Torres, che supera in trasferta Calasetta nella “bella” della semifinale e andrà a contendere il titolo regionale alla Ferrini Delogu Legnami. Decisivo l’avvio bruciante dei turritani, avanti di ben 18 lunghezze dopo il primo quarto. Nonostante gli sforzi di Barreiro, i tabarchini non sono mai riusciti a rimettere in piedi la contesa nei restanti 30 minuti. La serie finale (che non metterà in palio alcuna promozione a causa della prossima riforma dei campionati inizierà sabato, con la Gara 1 in programma al PalaSant’Elena di Quartu. (ro.r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA