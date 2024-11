Blitz della Roma: Ranieri in pole per la panchina 

Nella Roma in pieno caos, con la cacciata di Juric dopo quella di De Rossi, torna a prendere clamorosamente quota l’ipotesi di un ritorno sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri, già tecnico del club in due precedenti occasioni. La svolta è arrivata ieri in serata, quando l’ex allenatore del Cagliari è volato a Londra per incontrare i Friedkin, proprietari di un club in piena crisi societaria e di risultati. La corrente interna che spingeva per la scelta di una guida italiana sta dunque prendendo il sopravvento: nelle ore precedenti era emerso anche il nome di Vincenzo Montella, a sua volta ex giocatore e allenatore giallorosso, ma la scelta (forse) potrebbe cadere davvero sul tecnico di Testaccio.

Cuore giallorosso

Romano e romanista, Ranieri è cresciuto come calciatore nelle giovanili della squadra, con cui in cui ha esordito in Serie A, e ha occupato quella panchina una prima volta nel 2009, sostituendo l’attuale ct Spalletti (in quella occasione sfiorò lo scudetto sfidando l’Inter del triplete: finì secondo perdendo in casa contro la Sampdoria), per andare via nel 2011. La seconda esperienza risale al 2019, quando subentrò (a marzo) all’esonerato Di Francesco e chiuse la stagione al sesto posto.

Giornata decisiva

Oggi sarà la giornata decisiva per capire quale sarà il futuro dei giallorossi. La squadra tornerà ad allenarsi domani alle 11, ma non è esclusa anche la possibilità che Ranieri assuma un ruolo diverso, magari quello di general manager della società: un ruolo di collegamento tra club e squadra, figura che da più parti è stato detto manchi. In quel caso potrebbe essere proprio lui a scegliere il nuovo allenatore, e Montella potrebbe tornare in prima fila nonostante le resistenze della Federazione turca (l’aeroplanino è commissario tecnico della Nazionale). Ma l’ipotesi principale è che sia proprio l’ex condottiero rossoblù a potersi sedere in panchina. Del resto alcuni anni fa aveva ammesso che «se la Roma chiama devo rispondere di sì. Non sono qui per soldi, mai, ma per la maglia». Il momento potrebbe essere arrivato. Nel frattempo domani, in assenza di novità definitive, l’allenamento potrebbe essere condotto da alcuni membri dello staff di Juric ancora sotto contratto.

RIPRODUZIONE RISERVATA