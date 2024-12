Blitz della polizia contro i baby-nazisti 

Milano. Nelle loro case sono state trovate bandiere con simboli nazisti, il “Mein Kampf” di Hitler, volantini di propaganda e armi ad aria compressa, compresi un fucile e una pistola automatica. Dodici ragazzi tra i 17 e i 24 anni sono stati perquisiti giovedì dalla polizia in tutta Italia, nell’ambito di “Genus Album”, un’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Antisemitismo

Tramite canali e gruppi Telegram chiamati “Tricolore del sangue italico”, “Ordine attivo terzista”, “Spirito fascista”, “Rinascita popolare italiana” e “Sangue e suolo”, gli indagati avrebbero diffuso idee naziste e fasciste sulla superiorità della razza bianca, oltre che sull’odio razziale nei confronti degli ebrei, istigando a commettere atti di violenza. Accuse che coprono il periodo tra dicembre 2023 e lo scorso settembre. Si tratta di giovanissimi, tutti studenti universitari iscritti a Lingue, Storia, Filosofia, Lettere Classiche e Veterinaria, a eccezione di un 24enne residente in provincia di Como, unico lavoratore, impiegato in una fabbrica in Svizzera. Il più giovane, per il quale procede la Procura dei Minori, è uno studente all’ultimo anno delle superiori.

Azioni concrete

Per la Procura di Milano e la polizia postale, che in collaborazione con la Digos ha individuato i giovani, i membri di quei gruppi Telegram, «dichiaratamente appartenenti all’ideologia della “Terza Posizione”», hanno manifestato «propositi violenti verso chi non rispondeva ai tratti distintivi della cosiddetta “razza ariana”». I post e i messaggi sarebbero caratterizzati da «contenuti nazionalsocialisti, suprematisti, razzisti e antisemiti», con «continui incitamenti alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali ed etnici» e una «esplicita istigazione al compimento di atti di violenza nei confronti di appartenenti a gruppi etnici solitamente osteggiati dall’ideologia nazionalsocialista e suprematista». Dalle conversazioni, inoltre, è emerso l’intento di «tirare fuori i camerati dal virtuale» con raduni in presenza e azioni concrete per «cambiare lo stato delle cose». La mera appartenenza ai gruppi Telegram, infatti, «veniva ritenuta del tutto insufficiente - si legge in una nota della polizia - se non accompagnata da un impegno concreto nel mondo reale».

RIPRODUZIONE RISERVATA