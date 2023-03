Blitz della Municipale in viale Cimitero: rimosso il gazebo installato senza concessione 

Controlli sempre più serrati da parte della Polizia Locale sulle concessioni per il suolo pubblico. Questa volta a finire nel mirino degli agenti della Municipale è stato il furgone-paninoteca di viale Cimitero, davanti alla struttura sportiva dell’Ossigeno: il gazebo, i tavolini e le sedie come emerso dagli accertamenti dei poliziotti non aveva alcuna autorizzazione per occupare lo spiazzo. Così i gestori hanno dovuto rimuovere tutto: per loro una sanzione da 173 euro.

Il blitz è avvenuto alla fine della scorsa settimana, forse legato anche ai lavori in corso sulla linea della metropolitana leggera. I titolari dell’attività hanno collaborato senza creare alcun problema. Dopo le verifiche delle autorizzazioni e della documentazione sulle concessioni, gli agenti della Municipale hanno chiesto che il gazebo sistemato davanti al furgone-paninoteca, punto di riferimento per i tanti sportivi che la sera e i fine settimana giocano nei campi dell’Ossigeno, ma anche di chi voleva consumare un panino con hamburger e altre specialità a pranzo e a cena, venisse rimosso insieme ai tavolini e alla sedie. È infatti emerso che occupavano il suolo pubblico senza alcun permesso da parte degli uffici comunali. In tutti questi anni sembra dunque che nessuno abbia mai controllato.

L’attività, regolarmente autorizzata, ovviamente va avanti, seppur con gli spazi ridotti, limitati solo al bancone e a qualche tavolino che potrà essere sistemato davanti al furgone. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA