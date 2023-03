Blitz della Guardia costiera, mille ricci sequestrati a Su Siccu 

Operazione congiunta della Guardia costiera e della Polizia locale ieri mattina sul lungomare cagliaritano e nelle postazioni di Su Siccu per contrastare la pesca, la commercializzazione e la somministrazione dei prodotti ittici. In particolare sono stati sequestrati e rigettati in mare perché ancora in vita mille ricci venduti illegalmente. Le ceste con i frutti di mare non erano transitate, come imposto dalle normative, attraverso il centro di conferimento di Santa Gilla, negli impianti gestiti dal Consorzio ittico.

Il titolare del chiosco è stato sanzionato: dovrà pagare una multa di 3500 euro. Durante i controlli sono state riscontrate ulteriori irregolarità per quel che concerne altri prodotti congelati. Non disponevano della tracciabilità (resa obbligatoria dalla normativa europea e nazionale a tutela della salute pubblica) e per questo sono stati messi sotto sequestro. Anche in questo caso al titolare del chiosco è stata applicata una multa di 1500 euro. La Polizia locale ha invece verificato le concessioni e il rispetto degli spazi.

La Guardia costiera ha anche sanzionato per un importo di mille euro un diportista impegnato in attività di pesca con attrezzi non consentiti. Sono stati sequestrati. (a. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA