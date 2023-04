Blitz della Forestale, sotto sequestro 20 box del maneggio 

Blitz del Corpo forestale e di vigilanza ambientale a Sa Illetta per un abuso edilizio nella zona del maneggio. Una ventina di box sono stati sequestrati a conclusione di un’indagine durata diversi mesi. Le strutture, che avrebbero dovuto avere caratteristiche tecniche particolari (e in particolare dovevano essere facilmente amovibili) sono state invece considerate stabili. Per questo irregolari. Ieri mattina le pattuglie della stazione di Cagliari sono arrivate a Sa Illetta per comunicare le disposizioni del giudice ai titolari dell’azienda privata e il provvedimento di sequestro.

Sull’operazione il Corpo forestale ha scelto il silenzio e poco è filtrato sul blitz messo in campo sulle sponde di Santa Gilla. Si sa solo che per quegli impianti in legno destinati ad accogliere i cavalli non esisteva alcuna autorizzazione edilizia e ancora di più, visti i vincoli rigidi sulla zona intorno alla laguna, il necessario nulla osta della Soprintendenza. Già il Comune, la scorsa estate, aveva sollevato dubbi sulla regolarità dei box e i ranger avevano poi avviato l’indagine per esaminare i documenti e il rilascio delle autorizzazioni.

Insomma, senza i nulla osta, i box dovranno essere rimossi. Sempre che non si proceda con la richiesta di accertamento di conformità grazie al quale, dopo il parere favorevole, quelle strutture in legno, magari con qualche accorgimento per renderle davvero e facilmente amovibili, posano restare al loro posto.

